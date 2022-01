Burkina Faso/Gabon: CAN 2021 - Burkina Faso - Gabon, première affiche des huitièmes de finale, programme complet

La première affiche des huitièmes de finale de finale de la CAN 2021 est connue. Il s'agit du choc entre le Burkina Faso et le Gabon.

On arrive bientôt à la fin de la phase de poules de la CAN 2021. Dès dimanche, place aux terribles matchs à élimination directe ! Les 8es de finale de cette CAN 2021 nous promettent de belles affiches, et les cadors vont d'ores et déjà pouvoir s'affronter. On connaît déjà le premier match des huitièmes de finale. Le Burkina Faso, qui a fini 2e du groupe A avec 4 points, sera confronté au 2e du groupe C, en l'occurrence le Gabon, qui vient de faire match nul contre le Maroc.

Découvrez ci-dessous le programme complet des 8es de finale dès que les rencontres sont officiellement programmées :

Dimanche 23 janvier

Burkina Faso - Gabon, à 16h GMT à Limbe.

1er du groupe D - 3e groupe B, E ou F à 19h GMT à Garoua.

Lundi 24 janvier

Guinée - 2e du groupe F, à 16h GMT à Bafoussam.

Cameroun - 3e du groupe C, D ou E à 19h GMT à Yaoundé.

Mardi 25 janvier

Sénégal - 3e du groupe A, C ou D à 16h GMT à Bafoussam.

Maroc - 3e du groupe A, B ou F à 19h GMT à Yaoundé.

Mercredi 26 janvier

1er du groupe E - 2e du groupe D à 16h GMT à Douala.

1er du groupe F - 2e du groupe E à 19h GMT à Limbe.