Algérie: Pièce de théâtre "Habibi" - une synergie à trois voix pour dénoncer les violences de genres

Alger — La pièce de théâtre "Habibi", coproduite par la compagnie algérienne "Sindjab" de Bordj Ménaïel, suisse "Apsara", et le théâtre et la troupe "Thérap'Art" de Tunisie, sur les violences de genres, partira en tournée du 22 au 28 janvier dans six villes de l'est et du centre du pays, ont annoncé lundi à Alger, les concepteurs du spectacle.

Mis en scène par la Suissesse Silvia Barreiros sur un texte de sa plume, le spectacle se voulant à visées pédagogique et didactique, a été, en partie, traduit par le dramaturge et metteur en scène Omar Fetmouche et pris comme support à l'organisation d'ateliers de formation, à Boumerdès notamment, qui ont abouti à la programmation d'une tournée dans plusieurs villes d'Algérie.

"Habibi", explique la metteure en scène dans un point de presse tenu lundi au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), traite de la détresse absolue d'une femme soumise au diktat du père, du mari, du frère ou encore du fils, qui l'ont réduite au silence, une omerta dont le voisinage est complice et à laquelle s'identifient d'autres femmes emmurées dans le conservatisme rétrograde et destructeur. Dans sa salle de bain, sa seule échappatoire, croirait-elle, l'homme s'invite au cœur de ses ablutions, violant ainsi son intimité car se sentant en droit de tout faire, dans une dualité entre "Elle" et "Lui", qui met à nu les sociétés aux esprits étroits, exclusivement masculines et dénonce ouvertement le tabou de cette suprématie qui n'a pas lieu d'être, héritage aveugle de la tradition ancestrale.

Ces expériences sont nécessaires, dans la mesure où elles permettent au Théâtre algérien de s'"ouvrir sur ce qui se fait ailleurs", à travers des échanges qui poussent les jeunes comédiens à se surpasser pour "découvrir en eux, de nouvelles formes d'expression", ajoute le dramaturge Omar Fetmouche.

L'expérience entreprise par les jeunes comédiens algériens à Boumerdes, lors des ateliers organisés autour de l'œuvre de Silvia Barreiros sera capitalisée, selon Omar Fetmouche, qui compte en faire ressortir un nouveau spectacle.

Fondateur du Théâtre Sindjab de Bordj Ménaïel, Omar Fetmouche compte également s'investir dans le théâtre thérapeutique, une expérience qu'il a déjà mené avec succès, dans nombre de villages touchés par les incendies de forêt qui ont frappé plusieurs régions d'Algérie durant l'été dernier.