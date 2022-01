Algérie: Salon international du bâtiment à Annaba - 80 opérateurs exposent leurs produits

Annaba — Le Salon international du bâtiment et de l'aménagement "BATIMEX" s'est ouvert, mardi à Annaba, avec la participation de pas moins de 80 opérateurs économiques du secteur et les métiers de services proches, constituant un espace ouvert sur les nouvelles technologies en rapport avec les procédés de construction et d'aménagement.

La manifestation est une opportunité pour les professionnels du secteur de découvrir les plus récentes évolutions dans le domaine des matériaux de construction et des innovations technologiques de conception permettant aux opérateurs de s'orienter vers des modèles économiques en énergie et en eau dans un cadre de vie confortable, a affirmé le wali d'Annaba, Djamel Eddine Brimi qui en a présidé l'ouverture.

Parallèlement à l'exposition de ce Salon de trois jours, ouvert aux professionnels du bâtiment et de l'aménagement afin de promouvoir leurs produits et nouer des partenariats, des réunions "B to B" entre opérateurs et des conférences sur la gestion des espaces communs et des risques liés au bâtiment et l'utilisation du verre en construction sont programmées.

Ce Salon est organisé par l'entreprise "Nova Creatis" en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie Seybouse d'Annaba.