Algérie: Espagne - 2.780 kg de haschich marocain saisis lors d'une opération, 17 arrestations

Huelva (Espagne) — Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique avec une nouvelle opération espagnole ayant permis de démanteler une organisation qui introduisait de grandes quantités de drogues le long de la côte de Huelva avec à la clé 17 arrestations et 2.780 kg de haschich saisis, ont rapporté des médias.

Les enquêteurs ont découvert un entrepôt industriel à Ayamonte utilisé par des membres de l'organisation, qui servait notamment de centre logistique.

En novembre, ils avaient détecté un bateau de l'organisation qui naviguait à grande vitesse et sans feux la nuit. En arrivant à terre, les suspects ont déchargé la cargaison et mis les ballots dans une camionnette.

Les enquêteurs ont détecté une nouvelle activité du réseau en décembre lorsqu'ils ont localisé deux bateaux de plaisance naviguant à basse vitesse et sans éclairage à proximité de la rivière Carreras.

Les agents ont indiqué que l'organisation opérait au même endroit que lors de l'expédition précédente et utilisait également une camionnette pour transporter la drogue après le déchargement.

Après avoir pris connaissance de l'organisation et de sa manière d'agir, les agents demandent au tribunal de première instance et à l'instruction numéro 4 d'Ayamonte d'effectuer cinq perquisitions domiciliaires et une perquisition d'un entrepôt industriel.

Dans l'une des maisons, située dans une urbanisation d'Ayamonte, 60 kg de haschich et 16.000 euros en espèces ont été trouvés et neuf autres personnes ont été arrêtées. En tout, l'opération "Mastin" s'est conclue par 17 arrestations.

Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique et des saisies de quantités importantes de haschich sont souvent signalées.

Le 8 janvier courant, la police espagnole avait annoncé avoir interpellé une trentaine de trafiquants de drogue marocains, espagnols et d'autres nationalités impliqués dans un réseau criminel international de trafic de stupéfiants.

Et début janvier, le service de surveillance douanière de l'Agence espagnole des impôts était intervenu dans les eaux à l'est du détroit de Gibraltar pour saisir un bateau semi-rigide qui transportait près de cinq tonnes de haschich et a procédé à l'arrestation de ses trois membres d'équipage, tous de nationalité marocaine.