Afrique: Prospective - L'Afrique au cœur des enjeux du futur

L'économiste enseignant, Carlos Lopes, donne un aperçu des atouts de l'Afrique pour l'innovation et les défis futurs à relever.

Economiste, enseignant et ancien patron de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) à l'Organisation des Nations unies, Carlos Lopes est l'auteur du livre " L'Afrique est l'avenir du monde ", publié au Seuil. L'auteur dessine trois tendances pour l'avenir du monde, notamment le rôle central de l'Afrique à l'avenir, la démographie, le climat et la technologie.

Démographiquement, l'Afrique aura le plus grand vivier de jeunesse du monde. Compte tenu du vieillissement de la population occidentale, la main-d'oeuvre sera de plus en plus concentrée en Afrique. Sur le plan climatique, l'atteinte des objectifs fixés dans l'accord de Paris n'est possible sans des métaux présents en Afrique (lithium et cobalt pour la fabrication des batteries électriques, ou du graphite pour les panneaux solaires). Grâce à ses accès maritimes et ses terres, un réservoir pour l'hydrogène vert, l'Afrique est indispensable à la transition technologique et pour le changement du continent, dont ses habitants, les plus jeunes de la planète, seront bientôt les premiers consommateurs de produits à haute intensité.

L'économiste décrit une situation économicopolitique complexe où le continent doit repenser son développement. Malgré une croissance annuelle moyenne de 5% et des progrès dans la démocratisation, le continent reste frappé par les inégalités et la pauvreté.

Huit défis pour le développement du continent

Le pouvoir colonial a généré une méfiance vis-à-vis d'un Etat encore souvent perçu comme étranger et a favorisé les tensions inter- ethniques, dans un continent qui a souffert également des plans d'ajustement structurel et de stabilisation. Il note un modèle occidental de développement qui conduit à une impasse écologique structurelle, imposée pendant trente ans par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale . Carlos Lopes retient huit défis pour le développement du continent, dont le fonctionnement politique sera déterminant pour l'avenir. La démocratisation reste inégale et limitée. Ensuite, le défi de l'industrialisation. Celle-ci est nécessaire à une transformation structurelle de l'économie.

Ce qui nécessite des investissements publics et un Etat stratège ; la valorisation de l'exploitation des matières premières et le développement d'une industrie agroalimentaire et manufacturière. L'augmentation de la productivité agricole est primordiale dans un continent frappé par l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation. Une agriculture plus performante serait un levier majeur de la croissance. L'adaptation au changement climatique est un autre défi majeur. L'Afrique étant vulnérable au dérèglement climatique auquel elle n'a pas contribué, mais elle doit aussi être une solution.

" L'Afrique est l'avenir du monde " est une leçon d'économie politique, mais aussi un livre engagé politiquement dans la critique des politiques néolibérales longtemps imposées à l'Afrique par le consensus de Washington. L'auteur rejette un enthousiasme excessif sur " l'essor de l'Afrique " et l'afro-pessimisme fondé sur des préjugés. Il veut " inciter à agir " et propose un chemin " pour rendre l'Afrique meilleure ". Il faudra définir un nouveau contrat social ayant pour base des principes de liberté de justice et de participation démocratique.

Les Etats devront accepter une diplomatie multilatérale et préserver les intérêts des générations futures malgré la pression démographique. Un pan africanisme rénové doit favoriser une vision commune du continent et faire émerger un universalisme africain. Ainsi, l'Afrique sera l'avenir du monde. Sa réflexion, assez loin du terrain, s'inspire du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau (1762) à la lumière du sommet de la Terre de Rio (1992) et de la notion actuelle de " développement durable ". Carlos Lopes termine son essai par l'analyse du rôle croissant et une alliance privilégiée avec la Chine. Une vision qui ne laisse pas indifférent.