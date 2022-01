Afrique: Covid-19 - Perspectives de fabrication locale de vaccins

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence des risques pour les pays africains d'importer 99% des vaccins utilisés par leur population. Pour le directeur des Centres africains de contrôle et prévention des maladies, John Nkengasong, " cette situation doit changer ".

" La prochaine pandémie [... ], la façon dont nous la combattons sur le continent sera très différente de la façon dont nous avons combattu cette pandémie ", a déclaré John Nkengasong. La fabrication locale de vaccins covid-19 s'est intensifiée ces derniers mois dans les pays à revenu faible et intermédiaire et devrait augmenter cette année. Suite à un cri de ralliement des dirigeants de la santé publique, Africa CDC a lancé les partenariats pour la fabrication de vaccins en Afrique en avril 2021, qui visent à renforcer les capacités à travers le continent, afin que d'ici 2040, 60% de tous les vaccins utilisés sur le continent soient produits dans les pays africains - avec des objectifs intermédiaires de 10% d'ici 2025 et 30% d'ici 2030. " Il ne s'agit pas seulement de covid-19. Il y aura toujours plus de foyers de maladies et d'épidémies. C'est pourquoi la production locale de vaccins est si critique ", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En attendant 2040, un bref aperçu des annonces au sujet de la production de vaccins covid-19 en Afrique fait le point sur la situation. L'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont soit signé des accords ou des protocoles d'accord pour la fabrication desdits vaccins, soit commencé la production. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya et le Nigeria ont également exprimé leur intérêt pour la fabrication de vaccins.

Selon John Nkengasong, d'ici la fin de 2022, il y aura un changement dans la disponibilité des vaccins sur le continent. Aspen Pharmacare d'Afrique du Sud a partiellement produit 120 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson.

L'Union africaine a signé un accord pour 400 millions de doses partiellement fabriquées à Aspen Pharmacare jusqu'à l'étape de " remplissage et de finition ", et augmentera la production à 1,3 milliard de doses par an. Des installations en Europe enverront à Biovac la substance vaccinale à mettre en flacons. L'OMS et ses partenaires ont annoncé la création d'un centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARN messager covid-19 en Afrique du Sud. Le hub vise à développer sa propre réplique créée par Moderna. Mais la société a refusé de faire partie du hub. "Autant cela ralentit les choses, autant c'est une formidable opportunité de construire ce savoir-faire en interne en Afrique ", a déclaré le directeur exécutif du Medicines patent pool, Charles Gore.

En octobre 2021, le Rwanda et le Sénégal ont signé un accord avec BioNTech pour créer des installations de fabrication de vaccins à ARNm sous licence. La construction commencerait au milieu de 2022, a indiqué le président directeur général de la Fondation KeNUP, Holm Keller, représentant de BioNTech. L'accord de licence du vaccin covid-19 d'Aspen Pharmacare change la donne pour l'Afrique. Le Sénégal commencera à produire des vaccins dans les huit à douze prochains mois. Moderna a également annoncé la construction d'une usine de fabrication de produits thérapeutiques et de vaccins à base d'ARNm (500 millions de doses par an). Le Fonds russe d'investissement direct a signé un accord avec le fabricant égyptien Minapharm Pharmaceuticals pour produire le vaccin Spoutnik V.

L'installation devrait fournir dans un premier temps plus de quarante millions de doses par an. Le laboratoire marocain Sothema produit des vaccins Sinopharm, qui seront sur le marché très bientôt. Il devrait produire cinq millions de doses par mois. L'Algérie a commencé à produire des doses de vaccin Sinovac. Bharat Biotech International Ltd, qui produit un vaccin covid-19, examine également des emplacements en Afrique.