Madagascar: Théâtre contemporain - La compagnie " À tire-d'aile " honore les œuvres d'Homère

C'est tout un week-end en l'honneur des œuvres mythiques du poète grec Homère qui s'affiche à l'Institut français de Madagascar, porté par la créativité et le talent de la compagnie française " À tire-d'aile ".

Une grande épopée resplendissante de poésie, mais également d'une dramaturgie propre à la genèse même de cet art intemporel qu'est le théâtre. Ainsi s'affiche ces trois dates qui s'annoncent dans la programmation de l'Institut français de Madagascar (IFM) en ce mois de janvier. C'est avec panache que la saison culturelle de cet illustre institut culturel de la capitale débute, en sublimant de la plus belle des manières ses planches, par le savoir-faire d'une compagnie théâtrale de renom.

Fondée par la metteure en scène et dramaturge Pauline Bayle en 2011, la compagnie " À tire-d'aile " s'affiche à l'IFM Analakely les 28, 29 et 30 janvier pour trois représentations exclusives des deux œuvres mythiques du poète grec Homère. Avec sa propre interprétation de " l'Iliade " d'une part et de " l'Odyssée" de l'autre, la troupe promet de subjuguer et d'émouvoir le public malgache avec sa maîtrise du genre théâtre contemporain.

Décrite comme audacieuse, voire radicale, l'interprétation par la compagnie " À tire-d'aile " du diptyque d'Homère s'illustre par la passion de cette jeune troupe, ainsi que son inventivité.

Œuvres transcendantes

Les œuvres teintées de poésie du poète grec Homère transcendent tous les amateurs de théâtre depuis toujours. Bien au-delà d'être des classiques pour tous ceux qui souhaitent s'appliquer dans le métier de comédien, les interprétations de " l'Iliade" et de " l'Odyssée " peuvent aussi s'avérer comme un exercice ardent à réaliser. Découvrir et apprécier la performance de la compagnie " À tire-d'aile ", ainsi que la mise en scène de Pauline Bayle à l'IFM Analakely, durant ces trois jours, sont une occasion unique pour les artistes nationaux d'en apprendre encore plus sur cette discipline qu'est le théâtre contemporain, mais aussi pour le public d'élargir son horizon artistique.

À travers ces deux pièces, Pauline Bayle signe l'adaptation de cette épopée immémori ale où le s de s tin s s'entremêlent dans un mouvement allant de la colère teintée de fer à la compassion trempée de larmes. Vu le contexte actuel, elle fait entendre la voix d'Homère, qui parle de l'oppression sans jamais tomber dans le manichéisme, et met en lumière toute l'amertume que le sort fait peser sur la lignée des hommes. " L'Iliade " est à découvrir en premier le 28 janvier à 19h, puis " l'Odyssée" le 29 janvier, à 19h également, et deux représentations successives clôtureront ce week-end théâtral à l'IFM Analakely le 30 janvier à partir de 14h.