Madagascar: Diana - Vers l'homologation du " Dinabe "

Les pêcheurs de la partie orientale de la région Diana ont élaboré une convention. Leur but est d'assurer l'exploitation équitable des ressources naturelles et halieutiques.

Attendre l'objectif commun de conservation et de gestion durable et l'exploitation équitable des ressources naturelles marines et côtières. C'est l'objectif du "Dinabe" établi par une communauté de pêcheurs travaillant du cap d'Ambre jusqu'à la baie de Loky. Afin notamment d'assister et de renforcer les lois existantes concernant l'environnement marin, côtier et halieutique, les communautés de pêcheurs et les comités de gestion ont décidé d'établir un " Dinabe " commun qui vise principalement l'équité, l'exploitation et l'utilisation durable des ressources naturelles disponibles dans la région.

Des consultations communautaires ont précédé l'élaboration de cet outil, depuis le mois d'aout dernier, dans les cinq communes concernées. Elles ont été faites afin d'obtenir l'apport des pêcheurs artisanaux vivant dans la région pour concevoir cette convention commune adaptée au climat et aux conditions des pêcheurs de la région. " Avec la contribution des partenaires, nous avons invité les pécheurs de chaque village à réfléchir sur leurs Dinabe spécifiques règlementant leurs réserves de poulpes ou de mangroves, et de proposer si nécessaire de nouvelles règles au regard du plan de zonage proposé ", explique Hervé Bakarizavy, directeur du Développement dans la région, qui a assisté à la consultation publique relative à la fermeture de la pêche aux poulpes et à la validation du " Dinabe " à Irodo, dans la commune rurale d'Ankarongana.

Neuf chapitres

Durant ce deuxième atelier, les propositions émanant de chaque village seront soumises aux différentes structures régionales pour une mise en cohérence. Le " Dinabe " global ainsi élaboré devra être approuvée par le maire de la commune de rattachement, le chef du district concerné et les représentants régionaux des ministères de l'Environne-- ment et des forêts, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avant de passer à l'homologation auprès du Tribunal de première instance.

Le Dinabe est divisé en neuf grandes parties, pour plupart spécifiant les règles qui régissent le régime associé au plan de zonage. Le premier chapitre spécifie les objectifs du " Dinabe " commun. Et les généralités concernent la relation entre le " Dinabe " et les lois en vigueur ainsi que l'application des sanctions (" vonodina ") qui consiste en des réparations pécuniaires ou d'autres natures telles que prévues dans le " Dina ". D'autres chapitres disposent des règles associées avec les différentes zones. Il s'agit tout d'abord des règles générales qui précisent que seule la pêche traditionnelle et artisanale est permise au sein de cette zone, et que certaines méthodes de pêche sont interdites. Ces méthodes interdites incluent l'utilisation des bouteilles de plongée, " bassin-daoko ", " ragiragy ", petits filets inférieur à 4 cm ainsi que des méthodes considérées comme très destructrices..

Le " Dina " sanctionne également, la capture des poissons de moins de 7 cm, la pêche pendant la période de ponte et dans les zones de frai dans l'objectif d'une gestion durable des ressources. Les règles concernant l'utilisation des ressources dans les transferts de gestion et les aires protégées cogérées sont définies dans ce " Dinabe ", qui pourrait être reconnu par la loi.