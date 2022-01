Congo-Kinshasa: Matérialisation d'une série d'investissements à impacts visibles - Guy Loando passe à la grande vitesse pour la signature de contrats de partenariat avec la société américaine "IIBDG"

A la tête du Ministère de l'Aménagement du Territoire depuis le mois d'avril de l'année dernière, Me Guy Loando Mboyo, ministre d'Etat, n'est pas loin de réussir un gros coup en matérialisant une série de projets d'investissement avec la société américaine IIB Development Group (IIBDG).

Pour ce faire, il a soumis au Conseil des ministres, sous la vigilance du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi dernier, le rapport de mise en œuvre de ces projets qui auront des répercussions positives sur le vécu quotidien des congolais en termes d'emplois. Durant un bref moment des explications, par vision conférence, le Ministre Guy Loando a précisé que ces projets sont consécutives à la manifestation d'intérêt formulée par la société américaine IIB Development Group à l'issue de la table ronde d'affaires sur la République Démocratique du Congo organisée lors du récent séjour du Chef de l'Etat aux Etats-Unis d'Amérique.

A la phase d'exécution desdits projets, la société américaine va financer la construction et/ou le développement d'un atelier de maintenance et de réparation d'avions, d'une académie d'aviation pour réparation d'avions par les techniciens et ingénieurs congolais formés aux USA ; d'un aéroport international ultramoderne à Kinshasa et son aérocité disposant de plusieurs pistes d'atterrissage ; de 13 aéroports à réaménager dans le pays ; du chemin de fer interurbain Kinsuka - Gare - Centrale - Kinkole via le nouvel aéroport ; de deux hôtels cinq étoiles de même standard que ceux de l'Occident ; de 50.000 logements.

Après cette étape de présentation des contours de ces projets d'investissement, il a été décidé de la poursuite du travail du Comité interministériel pour la phase de la mise en œuvre effective des contrats de partenariat. "Après avoir soumis ce projet aux procédures légales du Partenariat Public Privé et des marchés publics en vigueur, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire a tenu, sur instruction du Premier Ministre le 12 janvier 2022, une réunion d'orientation et d'harmonisation des vues afin de dégager les options permettant d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. Ainsi, les options levées prévoient la co-signature des contrats de partenariat dans les prochains jours entre d'une part les

Ministres en charge de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et Travaux Publics, et des Transports et Voies de Communication ; et d'autre part, la société IIBDG, conformément à l'article 46 de la Loi N°18/016 du 09 juillet 2018 relative au Partenariat Public Privé ; la poursuite du travail du Comité interministériel dans la phase de la mise en œuvre desdits contrats.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire reste convaincu que la matérialisation effective de ces projets, selon la vision du Chef de l'Etat, aura un impact considérable sur l'économie nationale, notamment par la création des marchés de matériaux de construction et des équipements divers, la création des milliers d'emploi directs et indirects, le transfert de technologie et l'augmentation de l'attraction touristique et économique.

Après débat et délibérations, le Conseil a recommandé un examen approfondi de cette manifestation d'intérêts au niveau de la Commission interministérielle compétente", a révélé le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, dans le traditionnel compte rendu du Conseil des ministres, le week-end dernier. Un dossier à suivre de très près.