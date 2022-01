Congo-Kinshasa: Développement de la RDC - Prince Epenge donne les dénominateurs communs entre Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba

Le communicateur de la plateforme politique Lamuka et président du parti politique l'Action pour la Démocratie et le Développement du Congo (ADD Congo), Prince Epenge rend hommage à Laurent- Désiré Kabila et à Patrice Emery Lumumba, les vrais soldats du peuple en faisant quelques analyses sur les points communs de leur vision pour développement de la République Démocratique du Congo et donne son point de vue sur les idéologies politiques que ces derniers avaient pour la transformation et l'auto-prise en charge du peuple congolais, dans une interview ce lundi 17 janvier 2022.

Prince Epenge a éclairci l'opinion nationale tant qu'internationale sur la lutte qu'avaient menée les héros du 16 et du 17 janvier en République démocratique du Congo.

"Patrice Emery Lumumba comme Mzee Laurent-Désiré Kabila sont morts pour le Congo, ils sont morts pour la grandeur du Congo futur auquel ils croyaient profondément. Mzee Kabila qui a marché sur le pas de Patrice Emery Lumumba, Lumumba qui a également marché sur le pas de Simon Kimbangu et de Kimpa-vitasont mort pour un Congo aux potentialités divers et immenses. Ils ne sont pas morts pour un Congo mort comme disent certains aujourd'hui, ils sont mort pour un Congo vivant, plus que vivant, ils sont mort pour un Congo grand, prospère, fort, un Congo où il devait faire beau vivre ", a-t-il fait savoir.

Hors l'hommage, Prince Epenge a soulevé les dénominateurs communs en termes d'idéologie dans la stratégie de bien faire les choses pour le développement de la République Démocratique du Congo.

" Le patriotisme, l'amour de la patrie Congo et de ses habitants, l'idée en perspective du Congo futur, ils ne sous-estimaient pas le Congo par contre, ils voyaient la grandeur du Congo sur tous les plans et ils se promettaient de donner un avenir plus que meilleur aux congolais et Congo contrairement à ceux qui nous disent que le Congo est mort. Lumumba et Mzee pensaient que le Congo est plus que vivant et plus que riche et qu'il demandait tout simplement du temps et surtout quelques affiliations de têtes. Commun dernier dénominateur commun entre les deux, c'est l'unité et la cohésion nationale, ils voulaient ressembler les enfants du Congo pour un idéal commun,... ", a indiqué le communicateur de la plateforme politique Lamuka.

Il a ensuite parlé de la trahison dans le combat que ces derniers avaient acceptés de donner leurs vies pour l'amour de la RDC.

" Les objectifs poursuivis par Mzee et Lumumba ne sont pas atteints. On peut parler d'une trahison, Lumumba comme Mzee ont été trahit par ceux-là qui ont repris le flambeau de manière illégitime ", a conclu Prince Epenge.

La meilleure manière d'honorer Mzee et Lumumba c'est de travailler pour redonner la grandeur au Congo sur tous les plans.