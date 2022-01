Congo-Kinshasa: Réalisations des actions sociales de Félix Tshisekedi - FPAU - Batumona et Bokumwana présentent les résultats palpables au peuple congolais

Par la volonté politique et son amour pour son pays et pour le peuple congolais, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entrepris depuis son avènement à la Magistrature suprême un programme social ambitieux pour améliorer les conditions sociales du Congolais.

Articulé autour de la gratuité de l'enseignement, la renaissance de la diplomatie et la coopération ont rendu à la RDC ses lettres de noblesse. L'Etat de siège, pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC, la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures de base notamment, les usines de desserte en eau potable, les écoles, les hôpitaux, les routes, les sauts de mouton, les camps militaires et de la Police sont visibles sur le terrain.

Il faut épingler la matérialisation de l'Etat de droit, la protection de la liberté, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, le don des bus à la société Transco et aux étudiants, l'insertion des jeunes désœuvrés dans la société sont des réalisations palpables de Fatshi. Comme cela n'a pas suffi, Félix Tshisekedi a ajouté le projet de santé universelle avant de lancer, pour la première fois depuis 1960, le programme du développement à partir de 145 territoires de la RDC.

Ces actions sociales de développement endogène et intégral permettent à terme au pays de devenir un véritable centre d'impulsion. C'est la raison pour laquelle l'Honorable Laurent Batumona et l'Honorable Elysé Bokumwana Coordonnateurs des Forces politiques sociales Alliées à l'UDPS ont initié une grande campagne de vulgarisation en vue de présenter au public les réalisations du Chef de l'Etat. Ils portent à la connaissance du public les actions à caractères sociaux au peuple congolais.

Voici les grandes réalisations sociales de Félix Tshisekedi, Président de la République

Au fil de deux années du pouvoir de Félix Tshisekedi, les FPAU veulent rassurer que ces réalisations sociales sont palpables. Il a tenu ses promesses. Le bonheur semble être une réalité pour le citoyen congolais. C'est quelque chose de facile à atteindre s'il y a un peu de volonté politique. Félix Tshisekedi est celui qui a mis le train en marche. En tout cas ses promesses donnent droit à espérer s'il faut comptabiliser les actions phares réalisées.

En l'absence d'une communication soutenue, les FPAU ont eu le souci de communiquer pour barrer l'intention d'occulter les efforts fournis par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Lui qui est déterminé à renverser la pauvreté, la misère et de basculer vers une croissance positive de l'amélioration sociale du peuple, en jouant à la perfection le rôle attendu de lui par la population.

Les FPAU rassurent que ces réalisations sociales ont franchi la ligne douteuse et sont en mesure aujourd'hui de porter de l'espérance sociale, économique du pays. Aujourd'hui, il y a en outre, la gratuité de l'enseignement que nous avons largement expliquée ses bienfaits, les FPAU reviennent à la charge pour communiquer sur les autres secteurs de la vie nationale.

Renaissance de la diplomatie et de la coopération : une volonté de changement décidé par et pour le peuple

Conquérir la communauté internationale est le cheval de bataille du Président Félix Tshisekedi. Il avait promis et il a accompli ses promesses. Il a su retourner la communauté internationale en faveur de la RDC. Son bilan est indéniablement positif. Il a été au Conseil de sécurité de l'ONU, au sommet de l'Union Africaine, à la SADC et ses relations avec les pays voisins sont au beau fixe. Il a multiplié les rencontres bilatérales avec ses homologues africains et il a engrangé plusieurs succès.

Il a ouvert la coopération comme c'est le cas avec Kampala où un accord intergouvernemental a été signé pour la construction de trois axes routiers, en vue de faciliter les échanges entre les deux pays. Avec le Rwanda c'est la même chose : trois accords ont été signés pour la protection des investissements. Le FMI et la Banque mondiale ont apporté des appuis à la RDC de l'ordre de 3,4 milliards Usd puis 1,5 milliards Usd, grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi. Signe que les temps changent du côté de la RDC, la délégation du FMI, qui y a séjournée à Kinshasa a livré des conclusions optimistes et apprécié le fait que les principaux indicateurs macroéconomiques soient à l'équilibre. Ceci requiert de sa vision qui est à la fois courageuse, ambitieuse et réaliste. Les FPAU estiment que ses actions sociales incarnent le changement du paradigme "Le Peuple d'abord" et, ouvre une nouvelle page de l'histoire pleine d'opportunités et d'espoir pour tous les Congolais.

Etat de siège pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC

Les FPAU sont conscientes qu'on ne peut pas réparer en deux ans ce qu'on a détruit pendant plus de 25 ans. Le programme de l'Etat de siège a concrètement été lancé en Ituri et au Nord-Kivu et fait son chemin avec succès, rappellent-on aux FPAU. La paix reviendra à tout prix dans les deux provinces de la RDC. Le but de l'état de siège pour le Président de la République est de mettre fin aux violences et aux guerres. Les FPAU expliquent que la pacification de cette partie du territoire national est une dynamique irréversible que le Président Félix a imprimé au regard des défis imposés à la nation par les forces négatives et face auxquelles le pouvoir ne peut pas abdiquer ni se résigner.

Projets sociaux

Par souci de servir de l'eau potable à ses concitoyens, Félix Tshisekedi a impulsé la construction d'une usine de captage et pompage d'eau à Lemba Imbu à Kinshasa. Les FPAU rappellent que c'est la concrétisation de la volonté du Président de la République exprimée dans son discours d'investiture axé sur l'amélioration du social de la population à travers la mise en chantier et le développement durable des projets d'infrastructures socioéconomiques de base. Au Haut-Lomami, une usine de captage et de traitement d'eau est déjà opérationnelle. A Kinshasa, les travaux de construction du poste électrique 220 Kv à Kinsuka ont été lancés pour appuyer la centrale hydroélectrique de Zongo. De même Félix Tshisekedi est déterminé de voir le barrage de Katende achevé rapidement parce qu'il suscite l'espoir de tout un peuple. Une autre réalisation palpable évoquée est la baisse des prix des billets d'avions qui facilite la mobilité des congolais.

Dans le domaine de la Santé, l'on retiendra que la plus grande et la plus importante ressource d'une nation c'est sa population. En plus d'investir dans son instruction, les pouvoirs publics gagneraient à instaurer un mécanisme de protection sociale accessible à toutes les bourses. Félix Tshisekedi sait que 60% de la population n'a pas accès au système de santé. Il a promis et réalise la réhabilitation des hôpitaux de référence, la construction de plateforme de santé et la mise en place d'un système de couverture sanitaire universelle. Les écoles sont réhabilitées et les constructions continuent. Le programme de 100 jours est une preuve éloquente quand bien-même les FPAU déplorent le détournement. Ces travaux, comme d'autres chantiers à travers le pays, se sont inscrits dans le cadre de l'ambitieux Programme de 100 jours lancé par le président avec Objectif de mettre en place des projets visibles augurant ainsi des changements concrets dans le quotidien des Congolais.

Etat de droit

Cette disposition et leur appropriation par la population a eu comme effet de sortir d'un état de la République à déficit vers une reconnaissance de ses droits. Les FPAU alignent cette action parmi les réalisations du Président de la République. L'Etat de droit instauré constitue une pierre angulaire de la vision de Félix Tshisekedi. Les Fpau démontrent que c'est une action courageuse même si le chemin à parcourir est parsemé d'embûches et d'obstacles mais il faut une détermination pour que demain les Congolais sachent revendiquer leurs droits. Au moins, l'ensemble des aspirations du peuple pour un Congo juste et équitable sont lancées. Les Congolais ont retrouvé une jouissance de leurs libertés de manifester, de ne pas être arrêtés pour des opinions politiques et surtout sur l'indépendance de la Justice.

La lutte contre l'impunité, la corruption

Félix Tshisekedi a chassé la versatilité que les politiques n'ont pas pu réaliser pendant 60 ans même pour la tirer du gouffre du cercle vicieux de l'instabilité et de la pauvreté. La maffia, la corruption était devenue un modèle pour la jeunesse. La lutte contre l'impunité a permis à la jeunesse de comprendre qu'il faut créer la richesse par le travail. La lutte contre la corruption et les antivaleurs exercent une influence négative sur les mécanismes d'allocation et de redistribution des ressources. Etant au courant de la persistance des pratiques de la corruption et de l'existence des réseaux de fraude massive, il a démantelé ces réseaux.

IGF: le gendarme des finances publiques

Avec la mission de mener la lutte contre les malversations financières, les détournements et la corruption dans les finances publiques, Félix Tshisekedi a confié la mission à l'Inspection générale des finances pour empêcher les vols de l'argent de l'Etat. L'IGF a fait un travail que la population a applaudi. Celui de dénoncer les détourneurs.

Il est sans doute impérieux de parler des choses qui réussissent, que l'on voit et palper du doit les réalisations afin d'éveiller le grand pessimisme dans un environnement où les talents sont exercés dans la délation et la désinformation de la vérité. Comment construire la confiance dans la capacité nationale si les efforts fournis ne sont pas vulgarisés et que la presse se nourrit du sensationnel. L'honorable Batumona, Coordonnateur général de FPAU et son équipe ont un chemin à parcourir pour communiquer sérieusement sur les performances du Chef de l'Etat alors qu'elles sont à la hauteur de l'espérance de tout un peuple. Tout ceci est possible si les FPAU maintiennent le leadership de la communication des actions du Chef de l'Etat.