Tunisie/Cameroun: CAN 2021 - L'équipe de Tunisie joue sa qualification, demain soir - Le cœur avant tout !

Indépendamment de ce qui peut se passer avant et pendant le match, ceux qui fouleront demain soir la pelouse du Stade de Limbé doivent être animés par un seul sentiment : le devoir envers la Nation. Le devoir de mouiller le maillot sans avoir en tête toute autre considération...

C'est le dernier virage du premier tour pour notre team national, demain soir, face à la Gambie. Un dernier virage que nos joueurs doivent négocier avec beaucoup de doigté, mais aussi de l'amour pour la Nation. Car loin des considérations et des calculs tactiques liés à la qualification aux huitièmes de finale de la CAN, Wahbi Khazri, Hamza Mathlouthi et à leur tête Mondher Kebaïer doivent oublier, le temps d'un match, leurs " petites personnes " et ne penser qu'à l'intérêt suprême de la sélection. Demain soir, on aimerait voir la victoire du cœur offerte à toute une Nation qui a porté à bout de bras tout au long de la Coupe arabe des nations, l'équipe de Tunisie.

Demain soir, on aimerait volontiers vibrer, comme nous l'avons fait contre la Mauritanie, pas une seule, mais deux, voire trois fois ou même plus. Vaincre la Gambie n'est pas une mission impossible. C'est même largement dans nos cordes. Il suffit d'avoir du cœur à l'ouvrage.

Pour ce faire, Mondher Kebaïer, Hamza Mathlouthi et Wahbi Khazri doivent laisser leurs petits soucis personnels à côté et agir en tant que personnalités publiques. C'est ce qu'on est quand on est footballeur professionnel, qu'on soit joueur ou/et, surtout, entraîneur... que dire quand on est sélectionneur !

Le temps d'un match, il est impératif que sélectionneur et joueurs partagent la joie de tout un peuple. Pas la peine de répondre à ses détracteurs quand on marque un but. Il faut faire attention, aussi, à ce que la façon d'exprimer sa joie ne laisse place à aucune mauvaise interprétation.

La meilleure défense, c'est l'attaque

Adepte du 4-3-3, Mondher Kebaïer pourra l'utiliser sans soucis demain soir contre la Gambie, même avec son penchant pour la prudence, en créant le surnombre en phase défensive. Toutefois, il faut savoir jouer offensif car la meilleure défense contre les sélections africaines, c'est toujours et de loin l'attaque.

Et c'est tant mieux, car c'est le style qui correspond le mieux à notre équipe nationale. Nos joueurs sont techniques. Ils savent dérouler le jeu et construire des actions offensives. Avec des latéraux qui effectuent des montées régulières, un entrejeu dynamique, comme il l'a été contre la Mauritanie, et de bonnes combinaisons devant, comme l'a si bien fait le trio Khazri-Jaziri-Khaoui, qui a fait preuve de complicité remarquable, la Tunisie sera capable du meilleur demain soir, même si la Gambie est un adversaire beaucoup plus coriace que la Mauritanie.

Avec ce qu'a démontré l'équipe de Tunisie tout au long de la Coupe arabe des nations, en décembre dernier, et la fougue dont elle a fait preuve contre la Mauritanie, elle est capable d'aller loin dans cette CAN du Cameroun, et même d'être un prétendant sérieux pour le titre. Cela se joue à deux petits détails, notamment au niveau mental. La Tunisie n'a rien à envier aux autres sélections. A nos joueurs de penser collectif, de jouer pour le groupe et rien que pour... la Nation.