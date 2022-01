Tunisie: BILLET | Impact potentiel

Elles sont jeunes, intelligentes, possédant l'audace managériale et le savoir-faire. Elles sont dans les starting-blocks pour espérer faire des succès édifiants. La Tunisie a réellement besoin de start-up qui assurent une valeur ajoutée réelle, embauchent et valorisent les compétences nationales. Avec le temps, et durant des années après leur lancement, certaines commencent à prendre du volume et entament leur ascension.

Aussi, de plus en plus, des start-up s'établissent dans des pépinières d'entreprises, incubateurs d'entreprises ou technopoles, ou encore sur des marchés innovants. Leur nombre croît avec la nouvelle économie numérique, financée par diverses formes de capital risque, fonds communs de placement dans l'innovation.

La pandémie mondiale a été en Tunisie un motif pour penser en termes de start-up, puisqu'il s'agit d'une entreprise intelligente qui peut démarrer avec un petit budget et qui possède ses plans pour grandir vite, acquérir une technologie sérieuse et pouvoir créer des postes de travail.

Il est vrai que l'écosystème start-up a subi de plein fouet la crise du covid-19, qui a amplifié les difficultés habituelles d'accès au marché où beaucoup d'entreprises ont mis en stand-by leurs programmes d'innovation, mais cette crise a également accéléré certains changements de comportements, comme l'augmentation des achats sur Internet ou l'accélération de la digitalisation des entreprises, qui ont offert de nouvelles opportunités de développement aux start-up. Certaines d'entre elles ont même eu un rôle-clé pour assurer la continuité de leurs activités pendant la période de confinement, que ce soit dans la santé, l'administration ou la logistique.

Aujourd'hui, les start-up sont plus que jamais des partenaires-clés pour les grandes entreprises. Elles ont la souplesse qui leur permet d'évoluer rapidement dans un contexte en changement permanent. Elles sont proches de la réalité de leurs utilisateurs et savent s'y adapter facilement.

Elles maîtrisent les nouvelles technologies et savent capitaliser sur la data pour adresser des enjeux opérationnels-clés. Les start-up tunisiennes ont d'ailleurs brillamment démontré leur impact potentiel tout au long de ces dernières années, en déployant des solutions innovantes permettant aux entreprises et institutions de continuer à opérer à distance, et aux individus d'accéder à divers services.

Le nombre total d'entreprises labélisées se chiffre aujourd'hui à 607, depuis le démarrage effectif du programme Startup Act, qui se veut un cadre juridique dédié aux start-up en Tunisie. Ce cadre est conçu pour faciliter le lancement et le développement des start-up. Il intègre 20 mesures structurées autour d'un Label de mérite délivré suite à une validation du projet par un comité d'experts techniques et d'entrepreneurs.