Burkina Faso: Révélations/ Grippe aviaire - .La volaille burkinabè interdite en côte d'ivoire

*Grippe aviaire: la volaille burkinabè interdite en Côte d'Ivoire

Le gouvernement burkinabè a annoncé, la semaine dernière, une épidémie de grippe aviaire au niveau des élevages traditionnels et modernes dans les provinces du Kadiogo, du Sanguié et du Zoundwéogo. La maladie de sous-type H5N1 a progressé rapidement depuis le 31 décembre dernier, passant de 3 à désormais 42 foyers au 7 janvier dernier. Selon nos informations, les autorités aéroportuaires de la Côte d'Ivoire ont interdit l'importation de la volaille du Burkina Faso. " Par conséquent, toute volaille saisie à l'arrivée, sera purement et simplement détruite ", apprend-on dans une note.

*Loroum : plus de 200 hommes armés demandent le départ des populations

" Un nombre important d'hommes armés, plus de deux cents personnes à motos, selon certains témoins, ont fait irruption dans le village de Dougouri, localité située à une douzaine de kilomètres de Titao, le lundi 17 janvier 2022, vers 7h ", a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB). Selon cette agence, les hommes armés ont " sommé les populations de quitter le village dans un délai de soixante-douze heures ". " Le même jour, vers 17h, la colonne armée est revenue sur les lieux pour s'assurer de l'exécution de son ultimatum ", a précisé notre confrère.

*Centre-Nord : les véhicules transportant des PDI en direction de Ouaga, priés de rebrousser chemin

Selon une information datant du 18 janvier 2022, les services de sécurité de la région du Centre Nord, ont demandé que " tout véhicule transportant des Personnes déplacées internes (PDI) à destination de Ouagadougou " rebrousse chemin.

*Division de la migration : des perturbations dans la délivrance des passeports ordinaires

" Le Directeur général de la Police nationale informe les populations que suite à un incident technique survenu au niveau de la plateforme e-passeport, la délivrance des passeports ordinaires au niveau de la Division de la migration (Service passeport), connait des perturbations ", a écrit la Police nationale dans un communiqué. Elle ajoute qu'en dépit de " cet incident, la réception des demandes de passeport au niveau de la Division de la migration, se poursuit avec des délais de délivrance qui pourraient être allongés du fait du dysfonctionnement du système ". " La Police nationale rassure les populations que les dispositions utiles sont en cours pour résorber les conséquences de l'incident sur la délivrance des passeports ordinaires dans les meilleurs délais ", peut-on lire dans le communiqué.

*Coupure d'Internet au Burkina : le CDP menace !

Ceci est un communiqué de presse du secrétariat à la communication du CDP : " Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) note que depuis le mardi 11 janvier 2022, les Burkinabè ont encore une fois de plus constaté que le gouvernement a abusé de ses prérogatives, en ôtant au peuple un de ses droits élémentaires, celui d'accès à l'information par la restriction de la connexion mobile du réseau social Facebook. En effet, sans aucune communication préalable ni aucune explication, le peuple burkinabè ne peut plus utiliser la connexion mobile pour accéder au réseau Facebook, se partager des informations sur une grande échelle. Sachant que la connexion mobile permet au plus grand nombre d'accéder à la connexion du réseau Facebook, la restriction ne permet plus au peuple, surtout les plus démunis, de s'informer sur ce qui se passe au Burkina Faso ni ce qui se passe dans le monde. Car, la quasi-totalité des médias ont des pages Facebook, accessibles à tous, pour une information utile et vraie. Aussi, cette situation de l'interruption de la connexion mobile Facebook, entraîne un questionnement sur les motivations réelles du gouvernement. Pourquoi ce silence ? Que craignent les autorités ? Est-ce à cause de la présomption de coup d'Etat comme le prétendent certains ? Est-ce à cause des conclusions du sommet des chefs d'Etat de la CEDEAO sur la situation au Mali comme le soutiennent d'autres, ou encore la marche de certaines organisations projetées pour le samedi 22 janvier prochain ? Quoi qu'il en soit, le peuple a le droit de s'informer et d'utiliser comme bon lui semble, les canaux de communication officiellement reconnus. Même les régimes décrits comme dictatoriaux ou autoritaires, ne sont pas allés à cette extrémité à travers le monde. Chose ahurissante, le chef de l'Etat lui-même communique à travers le même réseau social et nous pouvons citer l'exemple du jeudi 13 janvier 2022 où à travers une publication, il a encouragé l'équipe nationale qui dispute actuellement les phases finales de la coupe d'Afrique des nations (CAN 2021) au Cameroun. Ce message d'encouragement cible quel public si le plus grand nombre n'a pas accès à la connexion ? Cette injure de trop fait au peuple, est inacceptable. Quelles qu'en soient les raisons, il est loisible de constater que les Burkinabè ont trouvé des voies de contournement pour accéder à ce réseau social, ce qui vient remettre en cause la pertinence de l'opération, même si ces dispositions engendrent des coûts supplémentaires pour l'utilisateur déjà durement éprouvé et meurtri. Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) dénonce avec la dernière énergie, cette situation qui vient en rajouter à la difficile période que vivent les Burkinabè. Par conséquent, le CDP exige le rétablissement dans les meilleurs délais, de la connexion mobile du réseau social Facebook et le respect du droit élémentaire des Burkinabè au libre accès à l'information. Le CDP se réserve le droit d'entreprendre des actions légales devant conduire le gouvernement au rétablissement de la connexion du réseau social ".