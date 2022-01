Burkina Faso: Mysteres psychiques et spirituels - " Comment devenir riche "

*Il y a une règle spirituelle qui veut que le niveau de votre richesse soit la résultante du niveau de richesse des 5 personnes que vous fréquentez le plus.

Cela est dû au fait qu'il y a un échange vibratoire permanent entre vous et les personnes que vous fréquentez le plus. Alors si vous passez votre temps à ne fréquenter que des minables, vous êtes foutu. Vous pouvez dire adieu à votre évolution.

Triez vos amis et vous irez loin et même très loin.

*Enseignement 119

Faire ce que l'on aime le plus au monde allonge la vie. Celui qui n'aime pas ce qu'il fait se met en danger.

*Enseignement 120

La plupart du temps, les fanatiques ne vivent que pour alimenter et renforcer leur fanatisme. Ils recherchent toutes sortes d'-informations pouvant cristalliser leurs illusions. Au lieu de soigner leur névrose qui fonctionne comme une plaie béante dans leur cœur, ils cherchent au contra-ire à la cacher pour faire croire à eux--mêmes qu'ils sont sains. Sauf qu'on ne peut jamais cacher une douleur. Elle remonte en surface et en permanence.

Soignez votre névrose, mettez de la lumière dans votre esprit, sinon vous n'aurez jamais la paix du cœur.

*Enseignement 121

La pierre d'achoppement de notre bonheur et de notre épanouissement est dans notre propre esprit

*Enseignement 122

La haute spiritualité demande une liberté totale. La contrainte y est complètement bannie. Si vous ne vous sentez pas libre et à l'aise dans une spiritualité donnée, je vous conseille de détaler pendant qu'il est temps, sinon vous perdrez votre vitalité, votre temps, votre joie de vivre et même votre connexion avec Dieu car Dieu est avant tout, liberté.

*Enseignement 123

Quand vous ne réussissez pas, ne vous posez pas la question de savoir si Dieu vous aime ou non, mais plutôt si vous avez réellement compris les lois divines. Car lors d'un devoir de classe, votre note ne dépend pas de l'amour que le prof vous voue, mais plutôt de votre substance grise.

*Enseignement 124

L'analyse onomanti-que complète vous permet d'être automatiquement propriétaire d'un compte d'épargne spirituel. La prière de l'Ange Gardien est la devise emblématique du compte d'épargne spirituel, c'est-à-dire que c'est elle qui permet de charger le compte. Donc, plus vous priez, et plus vous renflouez votre compte d'épargne spirituel. Avec un compte spirituel bien rempli, le monde est à vous. Priez donc sans cesse et vous verrez les merveilles de ce monde et même celui de l'au-delà !

*Enseignement 125

Plus vous priez et plus votre compte d'épargne spirituel s'accroît de manière vertigineuse. Et à un certain moment, vous pourrez vous servir de vos millions spirituels, voire vos milliards spirituels pour construire des maisons, acheter des voitures, entreprendre des voyages de rêve, etc. Car en vérité, il existe une corrélation très forte entre le nombre de fois que vous récitez une prière donnée et la quantité d'argent que vous engrangez dans la vie. Donc, plus vous récitez une puissante et même prière donnée et plus vous devenez riche. Ne perdez donc plus votre temps à réciter plusieurs prières. Une seule et bonne prière suffit très largement sinon vous plomberez votre compte d'épargne spirituel et vous retarderez votre réussite. De la même manière, même si vous avez accumulé des milliards spirituels et que vous faites un seul jour sans prier, tout votre compte d'épargne spirituel s'évapore. Vous revenez donc à la case départ. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'obtiennent jamais de réponse à leurs prières. Ces gens-là passent leur temps à alterner les jours de prières ou à utiliser 2 prières différentes, voire plus.

Revenez donc à la vraie spiritualité et vous ne serez plus le même. La joie, la paix du cœur et le succès vous accompagneront tout au long de votre vie.

*Enseignement 126

Remplissez votre compte d'épargne spirituel sans vous soucier de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Remplissez-le de jour comme de nuit. Ne vous arrêtez jamais. Versez et versez seulement. Ne sautez pas un seul jour sinon vos efforts seront réduits à néant. Votre compte s'-évaporera. Versez encore et encore. Et un jour, vous verrez les fruits de votre compte. Il sera tellement rempli qu'aucun achat ne vous résistera. Vous aurez tout ce que vous voulez dans cette vie et même dans l'au-delà.

