Afrique: CAN 2021 - Les Etalons étalent leurs lacunes

Après le match nul (1-1) contre l'Ethiopie, qualifiant le Burkina Faso pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (Cameroun 2021), l'entraîneur des Etalons, Kamou Malo, son capitaine, Bertrand Traoré et le défenseur Edmond Fayçal Tapsoba ont dressé, le lundi 17 janvier 2022, à Bafoussam, un bilan relativement satisfaisant de la rencontre et dégagé des perspectives pour ramener la coupe au Burkina Faso.

A quoi ressemblent les Etalons avec tout leur effectif au complet (à l'exception de Hervé Koffi, cas Covid) ? L'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) et les Burkinabè résidant au Cameroun étaient curieux d'avoir une réponse à cette interrogation. Ils avaient donc accouru, le lundi 17 janvier 2022, en fin d'après-midi, au stade omnisport de Bafoussam, face à l'Ethiopie, pour voir leurs idoles mater les Antilopes. Erreur ! Cette rencontre a très vite failli tourner au cauchemar. Le Burkina Faso n'a une nouvelle fois pas soigné la manière mais a néanmoins obtenu sa qualification pour les 8e de finale de la CAN-2021 grâce à ce nul contre l'Ethiopie (1-1) dans le groupe A.

Depuis la première victoire enregistrée face au Cap-Vert (1-0), le jeudi 13 janvier dernier, le sélectionneur Kamou Malo et ses joueurs ont répété comme un leitmotiv, que seul le résultat leur importait et que leur objectif était de ramener la coupe au Burkina Faso. De la parole aux actes, il n'y a eu qu'un pas puisque les Etalons ont reproduit une copie sans panache, indigne d'un des grandissimes outsiders de la compétition.

Mais l'essentiel est assuré avec ce billet acquis grâce à un but inscrit très tôt par Cyril Bayala (24e). La prestation de ses troupes va cependant donner de quoi gamberger à Kamou Malo car, jamais les Burkinabè n'ont réussi à poser réellement leur empreinte sur la rencontre. Le scénario du match, avec une réalisation rapide, était pourtant de nature à les favoriser, les Antilopes ayant absolument besoin d'un exploit pour rester en vie dans cette Coupe d'Afrique.

" On peut être satisfait parce que l'objectif est atteint "

A la fin du match, Kamou Malo a animé une conférence de presse. Lors des échanges, il a déclaré que " l'on peut être satisfait parce que l'objectif est atteint ". Cependant, il a affirmé que son équipe n'a pas été impériale dans le jeu. " Nous allons tirer les leçons pour aborder ces 8e de finale avec beaucoup plus de sérénité. " Cette équipe de l'Ethiopie, il fallait bien la respecter parce que c'est une équipe qui est difficile. C'est une équipe qui est accrocheuse, qui lutte jusqu'au bout ", a-t-il souligné. Par ailleurs, le sélectionneur burkinabè a dit vouloir " prendre du recul par rapport à ce match, le revoir et l'analyser ". Les seuls éclairs dans ce brouillard burkinabè sont venus du portier burkinabè, Soufiane Farid Ouédraogo, qui a multiplié les arrêts et de Adama Guira, l'auteur de la passe décisive qui a amené le but burkinabè. Bref, les Etalons étaient méconnaissables. L'indigence du jeu et le manque d'implication de plusieurs joueurs sont à corriger. Et vite !

Envoyé spécial à Yaoundé