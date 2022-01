Afrique Centrale: Les Évêques dénoncent "L'exploitation effrénée des ressources du pays détruit l'environnement"

Bangui — " La dégradation et la destruction de notre écosystème sont effroyables ", dénoncent les Évêques de la République centrafricaine dans le message publié à l'issue de leur première Assemblée plénière de l'année. Les Évêques soulignent que les ressources naturelles de leur pays sont pillées par "des étrangers avec la complicité de certains de nos compatriotes". "Nous appelons de tout cœur à la transparence autour des accords entre la République centrafricaine et les partenaires et pays étrangers", demandent-ils.

L'exploitation effrénée des ressources naturelles de l'Afrique centrale (voir Fides 2/5/2019) est également encouragée par la crise des valeurs morales, un autre mal qui afflige le pays comme le rappelle le message : "La corruption, l'enrichissement illicite, la mauvaise gestion, l'incompétence et le manque d'éthique professionnelle dans certains services de l'État, l'abus d'autorité et l'injustice, sont autant de symptômes qui mettent en évidence la crise des valeurs morales."

Une crise morale qui, soulignent les Évêques, touche les enfants exploités par "des adultes malhonnêtes, qui, forts de leur stature et de leur position sociale, profitent de la naïveté des enfants et les exploitent à des fins sexuelles, hypothéquant ainsi leur jeunesse et leur avenir".

En septembre, l'ONU a ordonné le retrait de quelque 450 Casques bleus gabonais de sa force de maintien de la paix en République centrafricaine, après que des allégations d'exploitation et d'abus sexuels ont été ouvertes par le gouvernement de Libreville. Outre l'or, les diamants et le bois, les ressources exploitées, la République centrafricaine est riche en cassitérite, fer, manganèse, cuivre, ou encore en terres dites rares, composants indispensables à l'économie numérique et "verte".