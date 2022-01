Afrique: Sierra Leone - Guinée Équatoriale - Pour l'histoire

Tout est encore jouable pour la Guinée Équatoriale, 2e du groupe E avec 3 points, et la Sierra Leone, 3e avec 2 points. Ces deux outsiders ont surpris plus d'un, dans une poule où on vendait à vil prix leurs peaux, devant la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Pour ce dernier match de groupe, première confrontation en phase finale de la CAN entre le Nzalang National et les Léone Stars, chacun jouera sa chance à fond.

Fiche technique

Date : 20 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade de Limbé, Limbé

Groupe : E

Match : Sierra Leone - Guinée équatoriale

La Sierra Leone peut encore rêver !

Surprenante en décrochant un match nul face à la Côte d'Ivoire (2-2) au bout d'une rencontre folle, les Léone Stars ont démontré qu'ils ne sont pas venus en victimes résignés dans cette compétition. S'ils ont pu tenir en échec les deux favoris du groupe dont le tenant du titre l'Algérie, la Sierra Leone tentera de jouer sa chance à fond pour une place en 8e de finale.

Une victoire face à la Guinée Équatoriale les qualifierait direct, tandis qu'un match nul leur permettrait d'espérer une place de meilleure 3e. Bien que n'ayant remporté qu'un seul de ses 7 matches de Coupe d'Afrique des Nations (3 nuls, 3 défaites) les Léone Stars ont démontré qu'ils peuvent marquer autant de buts à l'instar de leur dernière sortie (2 contre la Côte d'Ivoire) que lors de ses 6 précédentes combinées dans la compétition (2).

Face à la Guinée Équatoriale jeudi prochain, la Sierra Leone pourra compter sur son excellent portier Mohamed Nbalie Kamara, qui a réalisé plus d'arrêts que n'importe quel autre gardien (12) à l'issue de la 2e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, lui qui a notamment arrêté le penalty de Franck Kessié lors de son dernier match contre la Côte d'Ivoire.

Ce qu'ils ont dit

John Keister (Entraineur, Sierra Leone) :

Nous avons un groupe soudé, les joueurs sont concernés par l'objectif. Nous avons des joueurs, un jeu, un esprit d'équipe qui anime notre équipe. On veut se qualifier, nous espérons bien nous comporter comme une nation de foot. On adapte notre stratégie par rapport aux joueurs, que nous avons, jouer de manière décomplexée en respectant l'adversaire, une grande équipe comme la Guinée Equatoriale.

Steven Caulker (Milieu de terrain, Sierra Leone) :

Il y a 25 ans, une génération a bien représenté la Sierra Leone, sur la scène internationale. C'est une fierté pour nous de prendre la relève. Notre match contre l'Algérie est un match de référence en termes de discipline tactique et de rigueur. J'ai vu les images de fête et de liesse populaire au pays, c'est ça la magie du foot, réconcilier tout un pays, toute une jeunesse.

La Guinée Équatoriale à un pas des 8e.

Héroïque face au tenant du titre lors de la 2e journée, la Guinée Équatoriale a arraché sa victoire (1-0) au bout de haute lutte face à l'Algérie, relançant ainsi sa compétition après une défaite d'entrée face à la Côte d'Ivoire. Avec désormais 3 points, une victoire ou un match nul face à la Sierra Leone enverrait directement le Nzalang National au deuxième tour.

José Machín véritable métronome de l'attaque équato-Guinéenne, devra sortir le grand jeu avec ses coéquipiers, pour rester sur la très belle statistique de la Guinée Équatoriale en phase de poule, elle qui n'a perdu que 2 de ses 8 matches de phase de groupes en Coupe d'Afrique des Nations (4 victoires, 2 nuls), ne prenant pas de but lors de 3 de ses 4 plus récents (dont face à l'Algérie en J2).

C'est donc une Guinée Équatoriale en toute confiance qui sera face à la Sierra Leone jeudi prochain, bien que défavorable sur l'ensemble de leur confrontation en éliminatoires de coupe du monde, 1 victoire côté Nzalang contre 2 victoires côté Requins bleus, pour un match nul. Leur dernière face à face en éliminatoires du mondial 2014, s'était soldé sur une victoire sierra-léonaise 3-2 en septembre 2013.