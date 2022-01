Afrique: CAN - Ali Bongo félicite la qualification des Panthères en 8e de finale

Les Panthères du Gabon ont obtenu leur ticket pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations(CAN) après avoir livré un match de grosse facture hier contre les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est dans cette optique que le Président de la République gabonaise a félicité les ambassadeurs du Vert Jaune Bleu sur son compte facebook.

Plusieurs observateurs du football n'y croyaient pas forcément à une qualification des hommes de Patrice Neveu. Entachées par plusieurs péripéties autour de la tanière avec les problèmes liés aux non paiement des primes, au refus de s'entraîner, au renvoie de leurs deux stars Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, les panthères ont montré aux yeux du monde qu'elles peuvent malgré tout, réaliser des exploits dans cette messe africaine de football. À l'issue d'un match nul 2-2, les Panthères se qualifient pour les 8e de finale avec 5 points terminant 2e du groupe C.

À la suite de cette qualification honorifique, le Président de la République Ali Bongo en a profité pour les féliciter sur son compte Facebook : "Félicitations à nos Panthères qui se sont qualifiées pour les 8es de finale de la CAN 2021 !

Désormais, c'est une autre compétition qui commence. C'est tout le peuple gabonais qui est derrière vous. Soyez exemplaires et rendez-nous encore plus fiers !"

Des encouragements du numéro 1 gabonais afin de booster davantage le groupe à redoubler d'efforts et continuer à aller plus loin dans cette compétition ô combien importante. Le Gabon jouera ce dimanche à 17h et connaît déjà son prochain adversaire. Il s'agit du Burkina-Faso qui les a battus en match de préparation. Comme on a coutume de le dire, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas.