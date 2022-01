Gabon: BGFIBank Gabon - Inauguration des nouveaux locaux de l'Agence Leonis à Lambaréné

Libreville - 14 Janvier 2022. BGFIBank Gabon a procédé ce vendredi 14 janvier 2022 à la cérémonie officielle d'inauguration des nouveaux locaux de son Agence Etoile LEONIS sise au centre-ville de Lambaréné, à proximité de la Mairie du 1er arrondissement.

C'est en présence de plusieurs autorités administratives locales dont le Gouverneur de la province du Moyen Ogooué, Monsieur Berbané BABE MBANGALIVOUA, du Maire de la Commune de Lambaréné, Monsieur Jean Justin Hilaire MAURY NGOWEMADJI, des Ministres dont le Ministre d'Etat, des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Mme Denise MEKAM'NE Epse TATY , du Ministre de l'Economie et de la Relance (Ministre de tutelle), Mme Nicole Jeanine Lydie ROBOTY Epse MBOU, du Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Mme Madeleine BERRE, des notables dont Messieurs Richard Auguste ONOUVIET et Martin MABALA, de Monsieur Henri-Claude OYIMA, Président-Directeur Général du Groupe BGFIBank, de Monsieur Loukoumanou WAIDI, Administrateur-Directeur Général de BGFIBank Gabon et de quelques clients que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration.

Dotée d'un cadre alliant confort et sécurité, l'agence Etoile LEONIS désormais située au centre-ville à proximité de la Mairie du 1er arrondissement, offre aux clients un espace chaleureux et aéré suivant les consignes de distanciation physique liée à la COVID-19.

Cette nouvelle architecture aux commodités modernes et ergonomiques répond aux exigences des clients, du personnel de la banque et surtout s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Triennal de BGFIBank Gabon basé sur le Projet d'Entreprise du Groupe BGFIBank " Dynamique 2025 ". C'est donc en droite ligne avec la stratégie de développement du Groupe BGFIBank qui vise la proximité et la satisfaction continue du client, que ce point de vente -Agence Etoile LEONIS- a été repensé.

Ce nouvel édifice dont la capacité d'accueil est d'environ 60 personnes, offre les services suivants :

1- Ouverture de compte

2- Opérations traditionnelles de caisses :

o Dépôt de chèques, commande de moyens de paiement ;

o Versements et retraits ;

o Rechargement des cartes VISA Prépayées ;

o Création/activation BGFIMobile/MONEY.

3- Transferts d'argent :

o BGFIExpress, pour tous vos transferts d'argent en zone CEMAC à moindre coût ; o Western Union, pour tous vos transferts d'argent partout dans le monde.

4- Paiements aux porteurs

5- Distributeurs automatiques de banque

A PROPOS DE BGFIBank Gabon

Avec 42 % de parts de marché en Emplois et 36% en Ressources à septembre 2021 (Chiffres APEC), BGFIBank Gabon S.A se positionne comme le meilleur partenaire d'avenir pour ses clients en affirmant sa capacité à les accompagner dans leurs projets.

Leader sur le marché gabonais, certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et 45001 version 2018, BGFIBank Gabon se positionne comme l'interlocuteur privilégié d'une clientèle diversifiée composée de Particuliers, PME/PMI à fort potentiel et de Grandes Entreprises.

2020 a vu la fin du projet d'entreprise Excellence 2020 dont l'objectif de performance a été porté par quatre axes fondamentaux : l'Axe Excellence Commerciale, l'Axe Excellence Humaine, l'Axe Excellence Organisationnelle et l'Axe Excellence Prévisionnelle.

2021 consacre ainsi la première année du nouveau projet d'entreprise " Dynamique 2025 ". Le nouveau projet qui repose sur un objectif stratégique, la CROISSANCE qui se décline en 5 piliers stratégiques :

° renforcer la Gouvernance pour la hisser aux standards internationaux ; ° transformer le capital humain pour le rendre plus performant ;

° garantir les ressources afin de garantir le développement de la banque ; ° maitriser les Risques pour assurer la pérennité de la banque ;

° assurer le Développement de la Banque.

Pour renforcer la proximité client, la banque a déployé un réseau de 19 points et plus de 80 Guichets Automatiques de Banque (GAB) dans Libreville et à l'intérieur du pays. De plus, elle a développé son dispositif d'écoute client en mettant en place le service client disponible au 8888 et l'adresse mail eqc@bgfi.com , sans oublier ses pages sociales Facebook et LinkedIn.

Les clients peuvent utiliser tous ces points de contact pour obtenir des renseignements et l'assistance à distance.

Enfin, BGFIBank Gabon S.A. s'est lancée dans une transformation digitale à travers le lancement de produits tels que les cartes VISA dotées d'une double sécurité à savoir la technologie Motion Code pour son cryptogramme visuel dynamique et la solution d'authentification forte 3D Secure.

Outre cela, la banque a pour la 2ème année consécutive, renouvelé son certificat PCI-DSS dans sa version 3.2.

L'obtention de cette certification est le résultat d'un audit et d'une évaluation portant sur l'ensemble des éléments d'infrastructure, de réseau, de sécurité physique et de protection des données des titulaires de cartes.