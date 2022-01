Maroc: Covid-19 - Le grand virage des produits de grande consommation vers le e-commerce en train de s'opérer (Jumia)

Casablanca — Les consommateurs du continent et notamment du Maroc utilisent de plus en plus l'application mobile Jumia pour réaliser leurs différents achats, ressort-il du premier rapport sur le commerce électronique en Afrique et au Maroc, intitulé "Jumia Africa e-Commerce Index 2021".

Ce changement s'inscrit au Maroc dans une large dynamique de transformation économique et qui est notamment en train de s'opérer auprès de la population jeune, urbaine et férue de technologie, précise la plateforme de commerce électronique leader, Jumia, dans un communiqué sur les principaux résultats de ce rapport qui s'appuie sur des données recueillies sur la plateforme et illustre l'importance et l'impact des achats en ligne dans un contexte de pandémie.

Réalisé en partenariat avec la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), la SFI (Société financière internationale) et Mastercard, ce rapport démontre aussi que bon nombre de commerçants et d'artisans locaux au Maroc ont également pu continuer à écouler leurs produits.

Si la Covid-19 a entraîné une importante perturbation de l'approvisionnement et de la logistique à l'échelle internationale, une forte demande pour les produits de tous les jours, notamment les biens de consommation a été constatée sur la plateforme Jumia, relève la même source.

"Nous avons suivi l'évolution des comportements d'achats des Marocains qui ont beaucoup changé pendant le confinement en devenant plus axés sur les produits de première nécessité et du quotidien", a déclaré Larbi Belghiti Alaoui, directeur général de Jumia Maroc, cité par le communiqué.

Les effets de la pandémie, soutenus par les efforts commerciaux et marketing opérés par Jumia, ont conduit à un changement dans le mix de catégories de produits, notamment au niveau des articles de Mode, de Beauté et FMCG, fait remarquer la plateforme.

"Le Ministère œuvre pour la création d'un écosystème d'innovation axé sur le digital, au service du secteur du commerce et de la distribution et notamment le e-commerce. Dans ce sens, le ministère travaille en collaboration avec les partenaires institutionnels et le secteur privé pour promouvoir la digitalisation et vulgariser les moyens susceptibles de booster le commerce via des outils et canaux digitaux, tout en veillant à la protection des intérêts des professionnels et des consommateurs.", a souligné, pour sa part, Abdelouahed Rahal, directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et du Numérique.

En outre, la Covid-19 a indéniablement permis d'accélérer le rythme de l'innovation tout en contribuant à améliorer l'inclusion financière et sociale au sein du Royaume, fait savoir le communiqué, ajoutant que les consommateurs marocains sont en train de modifier de plus en plus leurs habitudes de consommation pour adopter des paiements sans contact de type "tap-and-go", mais aussi pour réaliser des achats en ligne, et explorer le potentiel offert par les nouveaux moyens de paiement.

L'adoption de nouvelles technologies de paiement est donc indéniablement en hausse, et l'appétence des consommateurs pour de nouvelles expériences numériques rapides et flexibles ne cesse de croître au Maroc, indique le communiqué, affirmant que Jumia Maroc a d'ailleurs relevé une dynamique croissante concernant l'adoption des paiements numériques au niveau de sa plateforme.

"En effet, davantage de consommateurs se sont tournés vers JumiaPay pour la première fois durant la pandémie, et ce principalement pour des raisons de sécurité et pour la qualité des services qu'offre l'application notamment pour ce qui est du règlement de factures par exemple", note la plateforme.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir qu'à l'échelle africaine, Jumia a pu œuvrer à l'autonomisation des femmes et à aider à réussir dans une économie numérique à travers l'organisation de formations et à l'accès à des solutions fintech.

Durant cette période de pandémie, le commerce électronique continue à jouer un rôle central à travers son impact social et économique. Étant un facteur clé d'inclusion, qui offre des nouvelles opportunités aux entreprises et créateur d'emploi, notamment pour les jeunes, l'e-commerce contribue efficacement à la modernisation et la restructuration du secteur du commerce dans notre pays, favorisant de ce fait, la transition vers une économie numérique résiliente, plus compétitive et plus prospère.

"Il est indéniable que le commerce en ligne est encore en plein essor au Maroc, et partout ailleurs. Toutefois, le niveau de développement escompté n'est toujours pas atteint au vue des atouts dont dispose notre pays, particulièrement un taux de pénétration d'internet qui dépasse les 74%, un engagement gouvernemental pour le développement du digital, un secteur des technologies de l'information et de la communication très compétitif et une jeune population précocement initiée aux technologies de l'information et de la communication", conclut le communiqué.

Jumia est la principale plate-forme de commerce électronique panafricaine active dans six régions d'Afrique, qui se composent de 11 pays. La plate-forme se compose d'une place de marché, qui relie les vendeurs aux consommateurs, d'un service logistique, qui permet l'expédition et la livraison de colis des vendeurs aux consommateurs, et d'un service de paiement, qui facilite les transactions entre les participants actifs sur la plate-forme sur des marchés sélectionnés.