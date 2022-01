Congo-Kinshasa: Santé publique - Planification des actions prioritaires à mener au Grand Équateur

Il s'est tenu récemment au cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, une grande réunion sur les actions prioritaires à impact visible à mener dans les provinces de l'espace Grand Equateur, au premier trimestre de cette année.

En l'absence du ministre de la Santé empêché, la vice-ministre, Véronique Kilumba, a présidé la rencontre qui a connu la participation du secrétaire général à la Santé publique, Hygiène et Prévention; des directeurs et autres responsables des programmes techniques, des cadres du ministère ainsi que des partenaires. En sejour à Kinshasa, le chef de zone de la province du Sud-Ubangi a été également convié à la réunion. L'ordre du jour a porté sur la situation et l'identifiécation les défis sanitaires sur l'ensemble du grand Equateur constitué de cinq provinces, à savoir la Mongala, le Tshuapa, le Nord -Ubangi, le Sud- Ubangi et l'Equateur.

Au cours de la rencontre, la direction des Etudes et de la planification a présenté les actions prioritaires du Grand Equateur, en faisant un focus en terme des besoins exprimés par chacune de ces provinces. Il s'agit notamment de la réhabilitation des structures sanitaires de l'Etat (maternités et cliniques de référence), la dotation des matériels médicaux (radiographies, ambulances médicalisés, lits... ), l'approvisionnement en médicaments et le renforcement du plateau technique (chirurgie et laboratoire).

" Nous sommes venus répondre à une invitation de son excellence monsieur le ministre de la Santé publique qui, sur instruction du chef de l'Etat, nous a demandé de réfléchir pour répondre aux attentes du président de la République par rapport à sa vision dans la province du Grand Equateur en matière de santé ", a précisé le Dr Thomas Kataba Ndireyata, directeur des Etudes et de la planification. Pour lui, cette rencontre a permis à l'autorité politico-sanitaire et aux responsables des directions techniques et financières du ministère de la Santé de faire le point de la situation actuelle dans le Grand l'Equateur en termes d'infrastructures sanitaires, de matériels médicaux, médicaments essentiels et autres activités sur la place.

" Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des matériels médicaux dans le Grand Équateur qui sont pré-positionnés sur place depuis des années, mais qui ne sont pas encore installés. Ainsi, nous avons décidé de descendre sur le terrain afin de faire une mission d'évaluation pour voir l'état de la situation et voir encore ce qu'on peut rendre opérationnel. Pour ceux qui existent, nous allons dépêcher nos ingénieurs pour procéder au montage et à l'installation de ces matériels ", a ajouté le directeur.

Il a été confirmé qu'il y a des infrastructures sanitaires qui nécessitent la réhabilitation. " On va se mettre dans le processus. Il y a aussi des infrastructures qui vont demander impérativement la reconstruction ", a-t-il poursuivi.

S'agissant de l'approvisionnement, les participants à la réunion ont identifié des médicaments disponibles dans certains endroits à Kinshasa et qui peuvent être déployés dans le Grand Equateur. En ce qui concerne la prise en charge des malades covid-19, la vice-ministre de la Santé a instruit les participants que les unités de production d'oxygène ou les concentrateurs d'oxygène soient disponibles en dehors des médicaments et intrants pour le diagnostic.

Des propositions urgentes

Pour la vice-ministre de la Santé numéro, il est impérieux de discuter et de faire des propositions en urgence sur les actions faisables dans un bref délai. " Nous souhaitons qu'une commission ad hoc soit mise en place pour répondre rapidement aux besoins de chaque province ", a soutenu Véronique Kilumba. Toutefois, les participants ont fait des propositions contenues dans une feuille de route qui sera étudiée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, qui par la suite décidera sur sa politique d'exécution. Et cela conformément à la vision du chef de l'Etat en matière de la Couverture santé universelle pour le bien-être de la population du Grand Equateur.