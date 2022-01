Congo-Brazzaville: Institut français du Congo - " ÄKÄ - Free voices of forest " et "Nuits de la littérature" au programme de la semaine

Cette semaine, l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire propose deux rendez-vous. Le premier, " Nuits de la littérature ", est fixé pour le 20 janvier tandis que le second, "ÄKÄ- Free voices of forest ", spectacle inédit qui réunit des artistes de France et du Congo, aura lieu le 21 janvier dans la salle Tchicaya U Tam'Si.

Intitulé "Réinventer l'amour ", "Nuits de la littérature" est une table ronde qui réunira des écrivains de la place, notamment Emilie Vital, Huguette Nganga Massanga et Nicole Mikolo, trois belles plumes qui s'imposent de plus en plus dans le domaine littéraire. Ce rendez-vous est une occasion de plus donné au public et aux amoureux de la littérature et de la lecture de découvrir, redécouvrir et échanger avec ces trois talents féminins.

" Free voices of forest ", spectacle exceptionnel que l'IFC-Pointe-Noire reçoit, est un projet musical interculturel France-Congo. Il est né de la rencontre entre trois vocalistes français (Leila Martial, Remy Leclerc et Eric Perez) et cinq vocalistes-percussionnistes de culture Äkä (population autochtone du Congo).

Il s'agit d'Angélique Manongo, Emile Koulé, Esperance Moundanga, Gaston Motambo et Michel Kossi), membres du groupe Ndima, dont la direction artistique est assurée par Sorel Eta.

Ce spectacle inédit fait l'objet d'une tournée dans plusieurs localités du pays. Il est une aventure multidimensionnelle mêlant les polyphonies de la forêt équatoriale, les percussions corporelles, l'improvisation du jazz et la transe. Une belle combinaison à découvrir par le public ponténégrin, les friands de la culture et de la musique.