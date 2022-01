Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'UPC dénonce la dégradation de l'offre des services sociaux de base au pays

Le président de Unis pour le Congo (APC), Paulin Makaya, a publié le 15 janvier une déclaration dans laquelle il a fait la revue de la situation politique et socio-économique du Congo. Sur le volet social, l'opposant a épinglé avec regret la détérioration profonde de l'offre des services sociaux congolais dans tout le pays.

Comme tout opposant congolais, Paulin Makaya est très critique à l'égard du pouvoir en place sur lequel il a jeté toute l'opprobre de la " dérive du pays ". Parlant des services sociaux de base, le président de l'UPC s'est insurgé en premier sur la " la mauvaise qualité des services de l'eau et de l'électricité ".

" La population de notre pays connaît la gravité des problèmes vitaux de base qui l'affecte. L'eau et l'électricité sont devenues un luxe dans un pays doté d'un immense réseau hydrographique et ayant une pluviométrie des plus importantes au monde. Tout Congolais retient qu'au Congo l'eau est partout sauf dans les robinets. A cela s'ajoute la hausse injustifiée des prix. S'agissant de l'électricité, la société E2C tourne quasiment au même rythme que la LCDE ", a indiqué Paulin Makaya.

S'agissant de l'éducation, l'opposant a affirmé que le niveau du système éducatif congolais s'est dégradé d'une drôle de manière. Le Congo, a-t-il renchéri, est classé actuellement parmi les pays dont le système éducatif est médiocre, alors qu'il était le plus impressionnant et considéré comme l'un des meilleurs de la zone. Les diplômes congolais, a-t-il poursuivi, étaient " acceptés sans difficultés par les grandes universités françaises ".

" Toute l'Afrique retient que depuis des années 1950 jusqu'aux années 1980, le Congo pouvait se prévaloir d'être en tête du peloton quant au meilleur taux de scolarité sur le continent. Ainsi, notre pays, à travers l'Université Marien-Ngouabi, a formé nombreux intellectuels africains venus de toute l'Afrique ", a souligné l'opposant.

En ce qui concerne la sécurité des Congolais, surtout dans les grandes agglomérations, l'UPC a décrié le grand banditisme qui prend de l'ampleur dans les quartiers, avec le phénomène des " Bébés noirs " qui continue de prendre des proportions inquiétantes.

Donnant son point de vue sur la gestion économique du pays, le président de l'UPC estime que l'économie congolaise est gangrenée par les antivaleurs. Ce fléau, a-t-il ajouté, a fait que les étudiants et retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires cumulent à ce jour plusieurs mois d'arriérés de salaire et de bourses. Paulin Makaya a, par ailleurs, décrié le non-respect des droits fondamentaux dans le pays, à travers la restriction des libertés et mouvements.