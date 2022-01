Algérie: APN - Plénière jeudi consacrée aux questions orales

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, jeudi, une séance plénière consacrée à dix-neuf (19) questions orales concernant six (06) secteurs, a indiqué mercredi un communiqué de l'assemblée.

Lors de cette séance, "trois (03) questions seront adressées au ministre de l'Energie et des mines, quatre (04) au ministre de l'Education nationale, deux (02) à la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, trois (03) au ministre du Commerce et de la promotion des exportations, quatre (04) au ministre des Travaux publics et trois (03) au Ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale", précise la même source.

L'APN avait décidé de reporter, à compter du 18 janvier 2022 et jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités parlementaires à l'exception des plénières préalablement programmées, compte tenu du rebond des contaminations au Covid-19.

La décision du report des activités exclut "les plénières préalablement programmées relatives à l'examen du projet de loi définissant l'organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST), et du projet de loi modifiant la loi n 20-01 du 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST)".