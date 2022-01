Algérie: Foot-Ligue 1 algérienne - Journée favorable pour le groupe de tête

Alger — Le CR Belouizdad et ses poursuivants directs, le MC Alger, le CS Constantine et l'ES Sétif, partiront à priori favoris lors de la 14e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue dans sa totalité vendredi.

Le champion en titre et également leader, le CRB (1er - 27 pts), devrait logiquement l'emporter, histoire d'effacer sa déconvenue subie lors de la 12e journée sur sa pelouse du stade du 20 août devant la JS Kabylie, en accueillant le MC Oran (13e -12 pts), toujours fébrile. Si les "Belouizdadis" restent sur une belle victoire à Chlef (2-1), les "Hamraoua" ont été une fois de plus accrochés au stade Zabana par leurs voisins du RC Rélizane.

L"affiche de cette 14e journée aura pour théâtre, le stade Benabdelmalek de Constantine entre le CS Constantine (4e - 23 pts) et l'USM Alger ( 9e - 19 pts). Les "Sanafirs" sèchement battus à Biskra (0-2), doivent une revanche à leurs fidèles supporters, mais leur tâche ne semble pas facile devant une formation usmiste non satisfaite de son nul devant son voisin le MC Alger et qui espère se racheter chez les "Vert et Noir" difficiles à manier devant leur public.

Le MC Alger (2e - 24 pts), visiblement satisfait de son nul face à son rival "usmiste", reçoit au temple olympique le HB Chelghoum-Laid (13e - 13 pts) en net progrès depuis son accession historique parmi l'élite. Les Algérois invaincus depuis leur défaite à Constantine (0-3) comptent rester dans le sillage du leader, et consolider leur position sur le podium, mais doivent se méfier grandement du HBCL finalement acclimaté avec les exigences du haut niveau.

L'autre pensionnaire du haut du tableau la JS Saoura (2e - 24 pts), se rendra à Médéa pour y affronter, l'OM (10e - 14 pts) en perte de vitesse. Les gars de Béchar ont atomisé le Paradou AC (4-1), au moment où les Médéens subissaient une énième défaite face au RC Arbaâ (2-4). Si la JSS espère revenir avec les points de la victoire, les camarades de Baâli sont fermement décidés à mettre un terme à leur dégringolade, après un excellent début de saison.

L'ES Sétif (4e -23 pts) affronte à domicile, le RC Arbaâ (10e - 14 pts). L'Aigle noir" qui alterne le bon et le moins bon, aura du mal à se défaire du nouveau promu en net regain de forme après deux succès de rang devant PAC (2-1) et l'OM (4-2) et qui compte rentrer chez lui avec un résultat probant.

Le PAC (7e - 21 pts) dos au mur depuis 3 journées (0 pt), accueillera l'US Biskra (6e -22 pts) qui vient de battre le CSC (2-0). Cette rencontretrès équilibrée entre deux équipes en quête d'une place sur le podium.

La JS Kabylie (7e - 21 pts), se déplace chez la lanterne rouge, le WA Tlemcen (18e - 6 pts) en pensant à son prochain match de la Coupe de la Confédération prévu le 26 janvier à Tizi-Ouzou, face au Royal Léopards d'Eswatini. Les camarades du buteur attitré, Nezla, partiront largement favoris, devant une équipe du WAT déjà résignée à son sort.

Les deux derniers matchs de cette 14e journée concerneront les équipes du bas du tableau. Le RC Relizane et le NC Magra tous deux logés à la 16e place avec 10 unités, joueront leur survie dans celle division en accueillant respectivement le NA Hussein-Dey (11e - 14 pts) et l'ASO Chlef (15e - 11 pts), deux équipes assez fébriles hors de leurs bases.