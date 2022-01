Afrique: CAN 2022 - Le fiasco du Ghana, accident ou tendance lourde ?

L'équipe du Ghana a été piteusement éliminée de la CAN 2022 dès le premier tour, ce 18 janvier à Garoua, après une défaite 3-2 face aux Comores. Les Ghanéens n'avaient plus été sortis de cette compétition si prématurément depuis 2006 et jamais avec 1 seul point pris. Ce fiasco s'inscrit-il dans un mouvement de déclin du football ghanéen ?

" Je ne vais pas démissionner, car je suis venu pour qualifier cette équipe pour la Coupe du monde ! " Milovan Rajevac, le sélectionneur de l'équipe de football du Ghana, s'est défendu comme il a pu en conférence de presse, ce 18 janvier à Garoua, quelques minutes après la piteuse élimination des Black Stars dès la phase de groupes de la 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022), après une défaite 3-2 face aux modestes Comores. Une contre-performance jamais vue depuis la CAN 2006.

Au cours de sept éditions consécutives, de la CAN 2008 à domicile à la CAN 2019 en Égypte, les Ouest-Africains avaient en effet toujours franchi le premier tour. Ils avaient même atteint six fois de suite les demi-finales, de 2008 à 2017, un record. Une constance telle que l'entraîneur français Patrice Carteron avait un jour comparé le Ghana à l'équipe d'Allemagne des années 1980...

Aujourd'hui, cette régularité semble s'être envolée, comme le constate le consultant de RFI, Joseph-Antoine Bell : " Le Ghana est carrément dans le trou ! Il est forcément en crise, une crise de qualité... Je ne sais pas ce qu'il se passe chez eux. Depuis un petit moment maintenant, ils n'arrêtent pas de dégringoler dans la manière de jouer et, petit à petit, dans les résultats. Donc ce qui leur arrive là n'est pas vraiment surprenant... "

Sacrifier une CAN pour préparer un Mondial ?

Après avoir disputé trois Coupes du monde de suite, en 2006, 2010 et 2014, la sélection ghanéenne a par exemple manqué l'édition 2018 en Russie. Elle peut en revanche se qualifier pour le Mondial 2022 dont elle disputera les barrages interafricains en mars prochain. Milovan Rajevac a d'ailleurs indiqué durant cette CAN 2022 qu'il est résolument tourné vers cette échéance : " J'ai accepté ce poste pour emmener le Ghana en Coupe du monde. Je suis arrivé il y a seulement trois mois et demi, a rappelé celui qui a remplacé Charles Akonnor en septembre 2021. On ne peut pas s'attendre à des miracles en aussi peu de temps. Mais cette compétition va rester comme une bonne base pour nous. "

Sacrifier une CAN pour préparer les éliminatoires du Mondial ? Impensable pour des Ghanéens qui n'ont plus été champions d'Afrique depuis 1982. Une idée en tout cas insupportable pour les médias ghanéens qui ont tancé le Serbe. Milovan Rajevac, l'homme qui a conduit les Black Stars en finale de la CAN 2010 et en quarts de finale de la Coupe du monde 2010, n'est déjà plus une icône à Accra.

Une série de rendez-vous manqués

Depuis 2010, de l'eau a coulé sous les ponts et l'histoire des Black Stars ressemble à une série de rendez-vous manqués de peu. Il y a bien sûr eu ce quart de finale mythique face à l'Uruguay en Afrique du Sud avec un penalty raté par Asamoah Gyan. Il y a eu les défaites surprises en demi-finales des CAN 2012 et 2013 face à la Zambie et au Burkina Faso. Il y a surtout eu le revers en finale de l'édition 2015 face à la Côte d'Ivoire. Un énième échec dont André Ayew et sa bande ont eu du mal à se remettre.

Enfin, comment ne pas parler de la Coupe du monde 2014 ? Elle devait être la consécration pour deux générations de Black Stars surdoués : celle des Michael Essien, Sulley Ali Muntari ou Asamoah Gyan et celle d'André Ayew, championne du monde des moins de 20 ans en 2009. Elle s'est achevée dès le premier tour - certes, face à l'Allemagne future championne du monde, face au Portugal de Cristiano Ronaldo et face aux États-Unis - entre bagarres mêlant certains joueurs et membres du staff et problèmes de primes.

Des résultats en baisse, mais...

Dans la foulée, les sélections ghanéennes ont enregistré des résultats à la baisse. Les moins de 20 ans ont raté la qualification pour les deux derniers Mondiaux (2017 et 2019) [1]. Les moins de 17 ans, hormis en 2017 (finalistes de la CAN et quarts de finaliste du Mondial), n'ont quasiment pas brillé depuis une décennie.

Côté institutionnel, la Fédération (GFA) peine encore à se remettre de sa dissolution en juin 2018 suite à une enquête journalistique ayant révélé le degré de corruption au sein de la GFA. La FIFA a, dans la foulée, nommé un Comité de normalisation, chose qui semblait alors improbable dans un pays aussi structuré que le Ghana.

Alors faut-il craindre une période de vaches maigres pour l'une des nations phares du continent ? Les U20 ont remporté la CAN 2021 il y a quelques mois en Mauritanie. Quant à l'expérimenté défenseur Jonathan Mensah, il a appelé à la patience et à la compréhension, après la défaite face aux Comores : " Mes coéquipiers et moi devons encore plus travailler pour rendre l'équipe compétitive en améliorant la performance de certains aspects de l'équipe. C'est aussi ce que nous sommes venus faire ici, pour être meilleurs dans le futur. Nous rentrons chez nous. On fera le point sur place et nous essaierons de nous projeter vers l'avenir. "

[1] Le Mondial 2021 a été annulé à cause du Covid-19.

Propos de Milovan Rajevac et Jonathan Mensah recueillis par Nicolas Bamba,