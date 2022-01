Guinée Bissau/Nigeria: CAN 2021 - Vainqueur de la Guinée-Bissau, le Nigéria réalise un sans faute

Le Nigéria a battu la Guinée-Bissau (2-0) et renvoie les Lycaons à la maison. Cette affiche rentre dans le cadre de la dernière journée du groupe D de la CAN 2021.

Puissants et solidaires, les Super Eagles sont venus à bout de la Guinée-Bissau. La bande à Augustine Eguavoen a réussi à prendre le dessus sur son adversaire lors des dernières 45 minutes. Déjà à la 57e minute, Servi par un délicieux extérieur du pied d'Iheanacho, Sadiq au second poteau pousse le ballon au fond des filets et marque dans la foulée son premier but en sélection nigériane. A la 75e minute, Troost-Ekong marque le but du break après un enchaînement de grande classe de Moses Simon, passement de jambe, crochet et une frappe lourde qui s'écrase sur la barre et revient dans les pieds du défenseur qui pousse le ballon au fond des filets. Le but est validé après de longues minutes de vérification du VAR.

La sélection nigériane termine donc première du groupe D avec 9 points tandis que la Guinée-Bissau est dernier avec seulement un point au compteur.