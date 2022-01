Cote d'Ivoire: Élevage, pêche et aquaculture - 1049,443 milliards de FCfa pour booster le secteur

Le Conseil a adopté une communication relative à la Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire 2022-2026 (Ponadepa 2022-2026) pour un coût global de mise en œuvre évalué à 1049,443 milliards de FCfa.

C'était ce mercredi 19 janvier 2022, au Palais de la présidence au Plateau, à l'issue du Conseil des ministres présidé par le Chef de l'État, Alassane Ouattara.

La Ponadepa vise trois objectifs stratégiques, à savoir l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières animales et halieutiques en cohérence avec les principes de protection environnementale, l'amélioration de la gouvernance du secteur et l'amélioration des moyens d'existence des acteurs.

Il s'agit globalement de lever les contraintes majeures du secteur des ressources animales et halieutiques en vue d'atteindre un système intensif de production qui contribue efficacement à la sécurité alimentaire avec un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations en 2025.

La Ponadepa est constituée d'un ensemble composite de cinq stratégies nationales portant sur la promotion et la coordination des initiatives dans le secteur des ressources animales et halieutiques, le développement des productions animales, le développement de l'aquaculture, la gestion durable des pêches et le renforcement de la santé publique vétérinaire.