Cote d'Ivoire: Covid-19, IST-Vih/SIDA, Vbg - Les ouvriers d'aménagement de la voie Y4 et les riverains sensibilisés

Dans le cadre de sa politique d'hygiène et sécurité en entreprise, China Gezhouba, structure en charge de la réalisation de la première section de la voie périphérique Y4, axe qui part du boulevard de France redressé au carrefour de la route d'Alépé, longue de 14 km, a décidé de mener des actions sanitaires et sécuritaires.

Par l'entremise de l'Interafricaine de la promotion de la santé et des droits humains, Ong choisie par l'Agence de gestion des routes (Ageroute), cette entreprise chinoise a organisé, le 15 janvier, une vaste campagne de sensibilisation des ouvriers de son chantier et les riverains exerçant et vivant à proximité de la voie en construction.

Ainsi donc, grâce aux agents de santé et aux experts de l'Ageroute, ces populations ont été sensibilisées aux risques du Covid-19 et des nouveaux variants dont Omicron. Sur les Ist et le Vih/Sida, une longue sensibilisation a été faite pour que chacun mesure l'importance de la prévention.

Les ouvriers et les riverains ont été exhortés à l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels et à éviter la manipulation du sang et des seringues usagées, etc. Il a été conseillé à tous de ne pas vivre dans la peur en cas d'Ist et de Vih/Sida avéré.

" Vous n'avez qu'à vous rendre dans un centre de santé et suivre les consignes du médecin en cas d'Ist et prendre régulièrement les antirétroviraux pour les séropositifs ", a conseillé Josiane Koudou, présidente de l'Interafricaine de la promotion de la santé et des droits humains.

Pour elle, si l'entreprise s'est engagée à mettre un accent particulier sur la sensibilisation en ce qui concerne ces pandémies, c'est parce qu'il est observé un relâchement au niveau des populations dans la prévention au point où le taux de vaccination contre le Covid-19 reste encore très bas.

A la suite de la responsable de l'Ong, plusieurs experts se sont succédé au pupitre pour instruire sur les comportements à observer pour avoir une vie saine et sécurisée. Non sans oublier la sécurité routière qui, pour l'un des experts de l'Ageroute, doit être observée par tous les usagers et surtout ceux qui conduisent les engins à deux et trois roues.