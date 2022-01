Maroc: La collection de la Bibliothèque Nationale s'étoffe de trois ouvrages de l'académicien Driss Dahak

Rabat — La collection de la Bibliothèque Nationale vient de s'étoffer de trois ouvrages de l'académicien Driss Dahak, édités dans le cadre d'une série sur le droit maritime et portant les intitulés "La position marocaine et arabe dans le droit des mers sur les plans de l'environnement marin et la recherche scientifique marine", "Les Arabes et les mers : Aspects historiques et juridiques" ainsi que la deuxième édition du livre "Le médiateur dans le droit maritime propre au Maroc".

Dans une présentation du premier ouvrage "La position marocaine et arabe dans le droit des mers sur les plans de l'environnement maritime et la recherche scientifique marine" (141 pages-Format moyen), M. Dahak, membre de l'Académie du Royaume, précise qu'il aborde la position du Maroc au sujet de l'environnement marin et la recherche scientifique marine exprimée lors du 3ème conférence sur le droit de la mer.