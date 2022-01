Mauritanie/Cameroun: CAN 2021 - Didier Gomes Da Rosa (Mauritanie) - " Finir ce tournoi avec beaucoup d'honneurs "

interview

Déjà éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021), la Mauritanie joue son dernier match ce jeudi 20 janvier contre le Mali. En conférence de presse d'avant-match ce mercredi, le sélectionneur des Mourabitounes, Didier Gomez Da Rosa a insisté sur son envie de terminer la compétition sur une bonne note.

Journaliste : Comment jugez-vous votre performance au cours de ces deux premiers matchs ?

Didier Gomez Da Rosa : Moi en tant que coach je ne peux pas être satisfait. Il aurait fallu être beaucoup plus exigeant, disciplinés. Mais vous savez, Il avait beaucoup de pressions chez mes joueurs, beaucoup d'attentes. J'apprécie l'ensemble de mon groupe. Un groupe très intéressant, plutôt construit pour l'avenir. J'insiste vraiment, il faut avec beaucoup d'orgueil, aller chercher une victoire ou un point. En tout cas, il faut montrer un bon visage.

Journaliste : Qu'est-ce qui a manqué dans cette CAN à votre équipe ?

D. G. D. R. : On est tous très déçus, très tristes. On regrette en premier lieu notre défaite en premier lieu lors du match initial. On a semblé supérieurs à cette équipe de la Gambie, au moins dans le jeu. On a proposé de bonnes choses sur ce premier match. Le sort n'a pas voulu qu'on gagne cette rencontre.

On a été aussi maladroits devant le but adverse. On a encaissé un but trop rapidement dans la rencontre. Beaucoup de regrets sur cette rencontre qui aurait dû nous faire franchir un palier et jouer pourquoi pas notre qualification demain. Il a fallu rebondir contre la Tunisie, chose qu'on n'a pas fait. On espère que demain on pourra montrer une belle réaction. C'est primordial pour finir ce tournoi avec beaucoup d'honneurs.

Journaliste : Contre le Mali, ce sera votre premier match ici à Douala, parlez-nous de votre préparation pour cette affiche

D. G. D. R. : Oui nous sommes éliminés, mais on ne peut pas accepter de sortir de cette compétition sans montrer un visage un peu plus reluisant, un peu plus joueur. On prend ce match très très au sérieux. Ce sera très important, de finir avec beaucoup d'honneurs et de fiertés.

Journaliste : Comment allez-vous aborder ce match de demain ?

D. G. D. R. : On abordera ce match pour le gagner. Les contextes sont différents, les joueurs sont différents. Il faut être très positifs. Il s'agit en général de montrer un meilleur visage que ce qu'on a pu montrer jusqu'ici. Même si sur ce match contre la Gambie, ça aurait pu être intéressant.

Mais il y a un projet mauritanien, et il y a des échecs qui permettent d'avancer. Il faut qu'on s'inscrive dans ce cadre demain, qu'on montre qu'on était capables de faire mieux. Finissons bien. On est très déterminés à le faire contre une très belle équipe du Mali qui a montré de très belles choses sur les deux matchs. Même s'il a fait un match nul contre la Gambie, le Mali reste un des grands favoris de cette compétition. Mettons-nous à sa hauteur, élevons nos exigences.