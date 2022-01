Afrique du Nord: Une exposition au féminin abritée par le Musée Bank Al-Maghreb

"Calliope Autriche : Femmes, société, culture et sciences"

L'exposition "Calliope Autriche : Femmes, société, culture et sciences", organisée par l'ambassade d'Autriche et abritée par le musée Bank Al-Maghreb, s'est ouverte mardi à Rabat, en présence d'une brochette de personnalités du monde diplomatique. Cette exposition photographique propose un voyage de près de deux siècles à travers des biographies de femmes autrichiennes notables qui, par leur courage, leur talent et leurs œuvres, ont marqué l'histoire de l'émancipation féminine dans leur pays et à travers le monde.

L'exposition raconte ainsi l'histoire de femmes autrichiennes célèbres qui ont contribué chacune dans son domaine, à l'évolution intellectuelle du pays, a indiqué dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, l'ambassadeur d'Autriche à Rabat, Klaus Kögler. Evoquant les noms de quelques personnalités autrichiennes à l'instar de l'actrice et scientifique Hedy Lamarr et de l'économiste et première femme présidente de la Banque nationale d'Autriche, Lisa Meitner, M. Kögler a souligné l'importance de cette exposition dans la sensibilisation quant à la contribution féminine dans tous les secteurs de la vie dont la science et la politique.

Il a de ce fait estimé que dans de nombreux pays, les activités et œuvres féminines sont moins mises en valeur que celles de leurs confrères masculins. "Si l'on regarde le Maroc d'aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris de voir que d'importantes positions dans divers domaines notamment la politique et l'économie, sont occupées par des femmes", s'est-il félicité dans son allocution à l'occasion du vernissage de l'exposition. Le diplomate a également abordé l'histoire de "Calliope", personnage de la mythologie grecque qui a inspiré le titre de l'exposition.

"Elle est la muse de la poésie épique, de la science, de la philosophie et du jeu de cordes, ainsi que de l'épopée et de l'élégie", a-t-il expliqué. De son côté, le responsable du Département Musées à Bank Al Maghreb, Rochdi Bernoussi, a qualifié l'exposition "Calliope Autriche" de "consécration du rôle de la femme" dans la culture et l'intellect autrichiens, proposée par l'ambassade d'Autriche à Rabat. Le Musée Bank-Al Maghreb accueille cette exposition dans le cadre de son partenariat avec les représentants de l'action culturelle et éducative notamment les ambassades et les institutions culturelles, a-t-il ajouté.

Visible jusqu'au 24 janvier au Musée Bank Al-Maghreb, l'exposition "Calliope Autriche: Femmes, société, culture et sciences" est une découverte des histoires personnelles, d'aristocrates, d'artistes, de salonnières, de scientifiques, de politiciennes et de militantes des droits des femmes autrichiennes selon un ordre chronologique s'étalant du 19è siècle jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une invitation artistique à œuvrer davantage à l'égalité des genres dans tous les domaines et secteurs de la vie. Ces photographies touchent à divers aspects du combat féminin, notamment, la libération féminine du "corset", une camisole de force imposée aux femmes au 19è siècle, avec l'arrivée de la dessinatrice de mode Emilie Flöge (1874-1952), ainsi que la participation féminine à la vie politique et publique avec comme exemple Léopoldine, devenue impératrice du Brésil (1797- 1826)