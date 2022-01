Togo: Dr Christian Spieker - Le rêve

Si certaines choses nous ont beaucoup marqués de la période coloniale allemande au Togo, Funkstation de Kamina (Station radio de Kamina) qui mettait l´Allemagne en direct avec ses colonies africaines, a occupé une place de choix dans nos cœurs. Cette antenne radio énigmatique pour ne pas dire mystérieuse, sera reconstruite à l´identique pour remettre le Togo en direct avec l´Allemagne au même emplacement à Kamina. Ça fait partie de mes rêves dans mon projet politique pour le Togo afin de renouer avec le passé allemand dans notre pays.

Contrairement à RFI et la chaîne France 24 qu´on capte dans le monde entier à partir de Paris, on captera Radio et télé allemandes à partir de Kamina pour toute l´Afrique. C´est ce pari fou que nous allons réussir et Dieu nous donnera la chance d´y arriver, bien sûr avec la volonté du peuple togolais car c´est le peuple qui choisit à qui confier le pouvoir.

Le Togo n´est pas la seule colonie allemande. Tout le monde le sait. Il y a aussi le Cameroun, la Tanzanie, la Namibie, le Rwanda, pour ne citer que ceux-là. Mais pourquoi le Togo, non seulement a-t-il occupé une place de choix pour l´Allemagne jusqu´à valoir colonie modèle mais aussi est-il choisi pour l´implantation de cette radio et non l´une de ses autres colonies en Afrique ? C´est ce secret que malheureusement les gouvernements successifs togolais n´ont pas cherché à percevoir et que moi je chercherai à en percevoir pour rendre à notre pays cette place qu´il valait pour l´Allemagne.

Le petit terrain d´atterrissage construit par les Allemands à Kamina pour les petits avions sera aussi reconstruit pour l´atterrissage des avions. Le plan de l´édification du Togo refera surface et Kamina sera construit à peine 5 km d´Atakpamé. On va refaire de Kamina ce que l´Allemagne voulait en faire, s´il n´y avait pas eu la première guerre mondiale. Je vais transformer Kamina en Mémoire du passé allemand. Ça fait partie de mon projet politique au Togo.

Ce n´est pas parce que je suis natif d´Atakpamé que j´en parle mais c´est parce que j´adore le projet allemand pour le Togo. Si les Allemands avaient choisi un autre lieu du Togo pour cette station radio, c´est de la même manière que j´attacherais cette importance comme je le fais aussi pour le Togo britannique pris injustement par le Ghana. Moi, je suis toujours animé par des sentiments patriotiques. Oui, on va rendre grand le Togo, et Kamina sera le centre du jeu comme les Allemands l´ont prévu.

Le Togo ne restera pas dans cet état actuel encore pour des décennies à venir. Ce pays mérite beaucoup mieux que ça. Il ne mérite pas ce sort qu´on lui impose depuis des décennies. On va l´édifier comme il le mérite.

Ceux qui achètent des terrains dans cette zone de Kamina ou proche, les achètent à leur dépens car toute la zone reviendra à l´État togolais pour les grands travaux si et seulement si Dieu fait de moi un chef d´État au Togo.

UNité de la Société pour l´Edification et la Réunification rendra grand notre pays.

Ensemble pour UNSER Land. Ensemble pour NOTRE pays. UNSER Land nous appelle tous à l´Unité.