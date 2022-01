Togo: Rendez-vous à 20 H sur SOS Docteur TV !

Lancé officiellement le 12 Janvier dernier, le premier numéro du Programme " Sinam-Honam Docteur " sera projeté ce Mercredi 19 Janvier 2022, à 20 H sur la web télévision, SOS Docteur Tv, dont le compatriote, Dr Serge Michel Kodom, est bien le promoteur.

Il s'agira au cours de ce programme télé de tendre la main aux Togolais, et mobiliser près d'eux des ressources indispensables à la prise en charge des cas de malades désespérés, et offrir une aux médecins togolais par un travail en synergie d'exploiter ou de mettre au service de leurs compatriotes leurs potentiels.

Ainsi, pourront-ils montrer qu' " il y a un génie togolais dans le domaine de la santé " a expliqué Dr Kodom. Il est donc attendu, une large synergie d'une vingtaine de structures de santé qui disposent d'un plateau technique conséquent, ajoute-t-on. C'est donc à cette chaine de l'espoir à travers la mobilisation et des patients potentiels, et des membres du corps médical, et des donateurs que le promoteur de SOS Docteur TV invitent tous les Togolais à participer.

Premier test, ce sera sur le dossier du jeune conducteur de taxi-moto, Awadé Tagba, qui à la suite d'un accident de la circulation, a vu son visage être tuméfié nécessitant une multitude d'opérations pour une reconstitution des os mais également de chirurgie esthétique, pour pouvoir l'aider à sauver un œil alors même que l'autre est complétement irrécupérable selon les pronostics des examens déjà faits.

Pour ce faire, il faudra mobiliser au moins 6 millions de F cfa, d'après un exposé fait par Dr Serge Kofi au cours de la conférence de presse de lancement officiel du Programme " Sinam Honam Docteur ".

Plantant le décor de cette émission la semaine dernière lors d'une rencontre avec la presse, le 19 Janvier prochain, le promoteur et ses proches collaborateurs ont revisité la vision aussi bien de cette télévision (sur web) qui a vu le jour il y a plus d'une année au Togo, mais aussi et surtout partager les grandes lignes de ce que va être cette émission d'une heure de temps.

De la vision, on en retient des mots du praticien de la médecine et également homme de média, qu'ils sont partis de l'idée que l' " on peut mieux faire que tout ce qui est déjà donné, vu que des gens ont toujours des malformations, des accidents et que faute de moyens, ils risquent de mourir.

Et donc, la question était de savoir, comment faire pour sauver ces derniers ". C'est donc à entendre le président fondateur de l'ONG AIMES-AFRIQUE, un engagement à inscrire le pays dans la dynamique des sociétés qui sur le vieux continent (Europe, et sur les autres continents qui sont en quête permanente de mécanisme pour ouvrir encore plus les soins à l'ensemble des populations.

Rendez-vous est donc pris pour ce 19 Janvier 2022 à 20 H pour le premier numéro de ce nouveau programme dont l'objectif est de soulager et alléger la peine des couches défavorisées touchées par des maladies graves mais curables.