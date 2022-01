Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo désillusionne V.Club à Lubumbashi

L'AS V.Club a passé un après-midi cauchemardesque, le 19 janvier au stade Frédéric-Kibasa_Maliba, à Lubumbashi.

Après deux résultats d'égalité face à Don Bosco et Mazembe, les Dauphins noirs de Kinshasa sont passés à côté de leur troisième rencontre comptant pour la 16e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafot). V.Club a encaissé le premier but des Lumpas Mikishi dès la première minute de la partie, par le biais de Patou Kabangu Mulota.

Et à la 3e mn, c'est le même Patou Kabangu qui a inscrit le deuxième but sur un coup franc détourné par un défenseur de V.Club dans ses propres buts. Merdie Massamba a marqué le troisième but au début de la seconde période après avoir percé la défense de V.Club et glissé le ballon sous le portier Landu Mavanga.

Le score de trois buts à zéro a donc été surréaliste en faveur du club bleu et or conduit par l'entraîneur Christian Bracconi et emmené par le capitaine Youssouf Mulumbu qui a été le maître du milieu de terrain des Cheminots au cours de cette partie. Les poulains de l'entraîneur Raoul Jean Pierre Shungu ont sauvé l'honneur avec la réduction du score à la 85e mn par Glody Kikwama Mujinga.

Lupopo va donc se servir de ce match référence pour garder l'élan des exploits afin d'atteindre son objectif du titre et de retrouver les compétitions africaines interclubs. En attendant, le club demeure à la deuxième position au classement avec trente-trois points en quatorze rencontres, derrière V.Club (trente-sept points en seize matches) qui a enregistré sa première défaite de la saison, et Mazembe, solide leader avec quarante-deux points après seize sorties.