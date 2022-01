Togo: Golfe 1 a célébré ses artistes lauréats

Le travail bien fait paie toujours. Et ce ne sont pas les artistes de la Commune de Golfe 1 lauréats aux All Musics Awards 2020 qui démentiraient.

Le Vendredi 14 Janvier dernier, au cabinet du Maire, au quartier Ablogamé, ils sont allés montrer le fruit de leur consécration à cette messe de la musique all tendance du Togo, aux premiers responsables de la Mairie d'où ils sont ressortissants.

En effet, les jeunes artistes, Kossi Ape'son, Kaporal Wisdom, Espoir Talakaka et Elmiliaro ont été reçus par le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Gbloèkpo Koamy Gomado, en présence de son adjoint, Espoir Koudjodji. Objectif de cette rencontre, la présentation dans un premier temps des vœux par les jeunes artistes aux élus locaux et recevoir d'eux également leurs vœux. Et dans second temps, présenter à ces élus locaux, leurs sacres des All Musics Awards.

Ainsi donc, après la présentation des vœux, les artistes Ape'son, meilleure chanson d'inspiration traditionnelle de l'année et Elmiliaro, meilleure chanson HIP HOP de l'année ont profité de l'occasion pour présenter leurs distinctions au Maire et son adjoint. Ces artistes ont également informé le Maire des prix de leurs autres collègues de la commune, notamment, Santrinos Raphael lauréat des prix : artiste de la meilleure chanson influent de l'année, meilleur album, meilleure chanson la plus regardée en ligne et meilleur artiste masculin.

" Vous avez bien fait de venir partager cette victoire d'étape, si je peux l'appeler ainsi, avec nous. Toutes nos félicitations. Golfe1 a, à elle seule décroché 7 trophées. Un pour Ape'son, un pour Elmiliaro et 4 pour Santrinos Raphael. Je peux vous affirmer que toute la commune est contente de vous. Vous faites la fierté du Golfe1. Je pense que c'est le début d'une bonne collaboration. Nous connaissons votre rôle dans la société. Et c'est pourquoi nous allons de temps en temps vous solliciter pour nous aider dans nos différentes initiatives de sensibilisation.

C'est ensemble que nous allons asseoir le développement de notre chère commune. En ce qui nous concerne, nous allons tout faire pour vous accompagner à aller de l'avant. Notre souhait est que d'excellents artistes proviennent de Golfe1 et nous y mettrons les moyens ", ce sont là des mots du Maire Gomado qui, tout comme son adjoint manifestait sa satisfaction pour le travail bien fait de ces artistes qui honorent ainsi sa commune. Aussi, les a-t-il invité pour la suite à encore plus de professionnalisme et à toujours viser la recherche de l'excellence.

Les deux parties ayant manifesté une certaine disponibilité à œuvrer pour la promotion et l'émergence de la culture en général et de l'identité du peuple Bè, il a été discuté également des projets ambitieux de la Mairie allant dans ce sens. Il est dès lors projeté dans les prochains jours, un cadre de discussion plus élargi avec tous les artistes que regorge la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé.