Nigeria: CAN 2021 / Augustine Eguavoen (Nigéria) - " Très satisfaits de notre performance "

Le Nigéria s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) après sa victoire sur la Guinée Bissau (2-0) au Stade Roumdé Adjia de Garoua. Même si les Super Eagles font un sans-faute (3 matchs, 3 victoires) au cours de cette phase de groupe, leur sélectionneur, Augustine Eguavoen reconnait en conférence de presse d'après-match, que la dernière rencontre n'était pas facile.

Comment avez-vous trouvé cette rencontre face à la Guinée Bissau ?

Un jeu passionnant. Nous nous attendions à ce type de rencontre. Parce que l'équipe de la Guinée Bissau n'est pas un petit poucet. Très solide, physiquement très fort et tactiquement également. On est très satisfaits de notre performance, mais le plus grand mérite revient aux joueurs. Les 9 points sont dans le sac, merci beaucoup

Beaucoup de gens pensaient que le Nigeria ne pouvait pas gagner le tournoi pour la simple raison que nos performances au cours des derniers mois n'ont pas été aussi bonnes. Je ne cesserai de féliciter les joueurs pour l'effort qu'ils ont fourni.

Quelle lecture faites-vous de la prestation d'Umar Sadiq, auteur du premier but de ce mercredi ?

Il est venu en tant que remplaçant lors des deux premiers matchs et n'a pas pu trouver ses marques pour une raison quelconque. Mais il a bien performé lors de ces brèves apparitions et nous voulions qu'il commence le match pour voir comment il réagirait plutôt que de venir. Je pense qu'il a très bien fait.

Comment comptez-vous aborder la suite de la compétition ?

Après trois victoires, les gens commencent à respecter le Nigeria mais nous n'allons pas laisser cela nous monter à la tête. Nous respecterons toujours notre adversaire et nous adopterons la même approche lors des huitièmes de finale que lors des trois derniers matches. Pour la suite de la compétition, nous serons encore plus offensifs. Nous allons travailler sur tous les plans, car nous sommes venus pour performer et défendre les couleurs du pays.