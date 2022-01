Madagascar: FMI - De nouvelles stratégies d'appui aux pays à faible revenu.

" Les pays membres du FMI sont confrontés à des défis en perpétuelle mutation. Quoi qu'il en soit, ils ont toujours besoin des conseils du FMI et, parfois, de ses financements.

Notre institution continue donc d'étoffer sa panoplie d'instruments de façon sélective, comme elle l'a fait par le passé, afin de se tenir prête à relever ces défis en collaboration avec d'autres institutions ". La déclaration est de Sanjaya Panth, directeur adjoint du département de la stratégie, des politiques et de l'évaluation du FMI.

Nouveaux défis

Dans une publication du site du FMI, en date du 18 janvier 2022, ce technicien constate les nouveaux défis auxquels doivent faire face les pays du monde face aux contextes de la Covid 19 et du changement climatique. " Le monde est en train de changer. Depuis la COVID-19 et le changement climatique jusqu'à la divergence des dynamiques démographiques, les pays membres du FMI font face à de nouveaux défis. Ces problèmes, qui se font sentir de façon inégale d'un pays à l'autre, exerceront inéluctablement des répercussions sur leur balance des paiements, ce qui pourrait compromettre la stabilité économique mondiale. Il est donc important que le FMI réexamine également ses conseils, ses opérations de prêt et ses activités de renforcement des capacités afin de déterminer s'il y a lieu de les adapter de façon sélective à l'évolution des besoins de ses pays membres et, si c'est le cas, de quelle manière. Par exemple, les efforts actuellement déployés pour créer un fonds pour la résilience et la durabilité visent à s'appuyer sur l'allocation historique de DTS de 2021 à hauteur de 650 milliards de DTS et à répondre aux besoins de financement à long terme des pays membres qui en ont le plus besoin pour s'adapter à l'évolution rapide de notre monde ".

Changement de direction

En somme, le FMI est en train d'adopter de nouvelles stratégies d'appui à ses pays membres, notamment ceux, à faible revenu. " Bon nombre des défis à long terme que les pays à faible revenu doivent relever sont intimement liés à la thématique du développement. Cependant, le financement du développement ne saurait à lui seul répondre aux objectifs de la politique publique mondiale, qui sont imbriqués entre eux et nécessitent une action de la part de l'ensemble des institutions financières internationales. Le FMI reste bien dans le cadre de son mandat en cherchant à remédier à ces problèmes. De fait, il se doit de procéder à des changements de direction pour continuer à remplir le mandat établi il y a plus de 75 ans dans ses Statuts, s'agissant notamment de l'aide à apporter aux pays membres afin qu'ils puissent corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale ".