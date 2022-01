Madagascar: IT University - Engagée dans la politique verte

IT University, ou Information Technology University, est un établissement de renom à Antananarivo, spécialisé en informatique dont entre autres, programmation, web, base de données et réseaux. Créé en 2011, son objectif est de répondre aux besoins du secteur professionnel en matière de nouvelles technologies.

Cette université compte actuellement 820 étudiants et collabore avec plusieurs partenaires locaux et étrangers. Nombreux de ses étudiants sortants trouvent du travail et des débouchés sur le plan international, pour ne citer qu'aux États-Unis, au Canada et en France. Ceux-ci sont également réputés pour leurs compétences et leur satisfaction vis-à-vis des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Soucieuse d'un meilleur avenir commun, IT University est désormais engagée dans la politique verte.

Elle se lance dans l'exploitation de l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour l'ensemble de son infrastructure. Cette source d'énergie est maintenant fonctionnelle, rendant tous les bâtiments autonomes en termes de besoins en électricité. Ce qui permettra d'améliorer la qualité de son enseignement, malgré la persistance du délestage surtout dans la capitale.