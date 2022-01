Madagascar: Montée des eaux à Tana - Andry Rajoelina convoque une réunion de crise à Ambohitsorohitra

L'État élabore une stratégie pour faire face à la menace d'inondation.

Déplacement annulé au dernier moment pour le président Andry Rajoelina. À cause de la montée des eaux à Tana, le Chef de l'État a décidé de rester dans la capitale et de ne pas se rendre à Mahanoro où il devait assister au lancement officiel de la campagne de reboisement national pour cette année 2022.

Selon un communiqué publié par la Direction de la Communication et des Relations publiques au niveau de la Présidence, cette décision a été prise en guise de compassion et de solidarité envers les victimes et les sinistrés suite aux inondations à Antananarivo. Face à cette situation alarmante, Andry Rajoelina a choisi de célébrer le troisième anniversaire de son accession au pouvoir en organisant une réunion de crise à Ambohitsorohitra. Le Premier ministre Christian Ntsay, quelques ministres, le maire de la Commune urbaine d'Antananarivo Naina Andriantsitohaina et le staff de la Présidence ont participé à cette réunion d'urgence au Palais d'Etat, hier matin.

Cliniques mobiles. Plusieurs mesures pour faire face à la montée des eaux. Parmi elles figure la mise en place de 18 sites d'hébergement pour accueillir les sinistrés. Au niveau de ces sites, l'État va distribuer des repas chauds et des couvertures, ainsi que des dispositifs sanitaires pour lutter contre la Covid-19. Ces sites d'hébergement seront aussi équipés de cliniques mobiles et de médecins pour assurer la consultation médicale des sinistrés qui sont actuellement au nombre de 8 457. La décision de la mobilisation de motopompes au niveau des zones inondées a également été prise. Dès aujourd'hui, la Commune urbaine d'Antananarivo va mobiliser son équipe pour assurer les travaux de curage des canaux d'évacuation d'eaux. Il sera aussi question de la réhabilitation des routes, ainsi que la suspension des activités scolaires pendant deux jours.

3ème anniversaire. Par ailleurs, malgré le risque de contamination à la Covid-19, le président de la République prévoit d'effectuer une descente au niveau de ces sites d'hébergement, mais aussi au niveau des bas quartiers de la capitale. À noter que le reboisement prévu se dérouler au Palais d'Iavoloha a également été annulé. En tout cas, faisant face à ces intempéries provoquant des inondations à Antananarivo, aucun événement officiel relatif à la célébration du troisième anniversaire du régime n'a été organisé dans la journée d'hier. Il convient toutefois de noter que malgré l'annulation du déplacement présidentiel dans la région Atsinanana, le reboisement officiel organisé sur le périmètre de reboisement d'Amparafana, fokontany de Tandroroho, Commune urbaine et District de Mahanoro, a quand même été maintenu.

50 000. Mise à part la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina qui a dirigé l'organisation, le gouverneur de la région Atsinanana, quelques membres du gouvernement, des sénateurs et des députés, ainsi que des milliers de personnes issus de différents secteurs d'activités, ont également participé au reboisement. 50 000 jeunes plants appartenant à différentes espèces, entre autres, l'eucalyptus robusta, l'eucalyptus grandis, l'eucalyptus maculata, et le liquidambar styraciflua, ont été mises en terre sur une superficie de 25 ha. Il s'agit d'espèces à croissance rapide ayant une bonne qualité technologique, selon les explications des techniciens du MEDD.