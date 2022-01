Madagascar: Sinistrés - Les sites d'hébergement pris d'assaut

Au gymnase de Mahamasina et d'Ankorondrano, les sinistrés sont particulièrement nombreux.

Dix-huit sites d'hébergement accueillent actuellement des sinistrés à Antananarivo, suite aux fortes pluies de la nuit de lundi à mardi, si au début, ces sites étaient au nombre de huit. Ecoles publiques, gymnases, ou encore des tentes, toutes les structures destinées à l'accueil des sinistrés sont tous prises d'assaut. Entre Ankorondrano, Mahamasina, Andraharo et Andohatapenaka, en passant par Andohalo, Antsahatsiroa, et bien d'autres localités, la majorité de ces sites arrivent assez vite à la limite de leurs capacités d'accueil. Jusqu'à 4000 sinistrés enregistrés au Gymnase d'Ankorondrano, presque autant au gymnase de Mahamasina. Avec autant de personnes à héberger, les autorités ont dû ériger d'autres structures en extérieur, pour désengorger autant que possible les sites couverts.

Dans chacun des sites, des personnels de santé, déployés par le ministère de la Santé publique, sont présents en permanence, assurant gratuitement les consultations médicales et fournissant les médicaments. Généralement, trois types de maladies sont les plus courants dans les sites d'hébergement, d'après les médecins sur place : les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et les dermatoses. Les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées sont les plus vulnérables. La promiscuité entre les familles sinistrées est quasiment inévitable dans ces sites d'hébergement, rendant le volet santé particulièrement important et expliquant la présence permanente des personnels de santé sur place.