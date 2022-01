Madagascar: Ankadifotsy - Une maison s'effondre suite aux intempéries

Le bilan ne cesse de s'alourdir dans la capitale, après les fortes pluies survenues dans la nuit de lundi jusqu'à hier. Des maisons se sont effondrées une à une. A Mandialaza Ankadifotsy, une habitation s'est effondrée suite aux intempéries et aux fortes rafales de vent et pluies qui ont sévi dans la nuit de mardi à mercredi. " Cette maison menaçait de tomber depuis hier ", selon les riverains présents sur les lieux. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer dans cet incident, mais les dégâts sont très importants. Tous les murs de la maison se sont effondrés et il ne reste plus rien du mur extérieur. Le mur a comme " explosé ", et a laissé place à un large trou. " Toute la structure s'est effondrée à cause des intempéries de ces dernières semaines : l'accumulation d'eau et de gel, parfois, ont fragilisé la construction ancienne ", selon le président du fokontany.

Une maison s'est également effondrée au cœur d'Ambohipo, hier. Un mur de soutènement a glissé et s'est écroulé sur une maison en cours de finition. À AndohanImandroseza, une maison neuve vient aussi de s'effondrer suite aux intempéries.

Les témoignages recueillis sur place sont très émouvants. " On se dit que ce qu'on met des années à construire part en une nuit ", a confié une jeune femme épaulée par son compagnon. " C'est apocalyptique, on n'a jamais vu ça ", a expliqué une de leurs voisines, peinant à trouver les mots.

Aucun nouveau décès. Le BNGRC précise hier dans son bilan de mercredi qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré à Analamanga. Le nombre de morts des suites du déluge reste à 10, chiffre annoncé mardi. Et 10 personnes ont été rescapées de ces catastrophes. " Certains ont été emportés par les eaux, d'autres se sont trouvés dans des maisons effondrées ", selon la précision du BNGRC. 12 130 sinistrés ont été recensés et près de 2800 personnes ont été déplacées en sites d'hébergement après les fortes pluies.