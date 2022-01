Madagascar: Vigilance forte pluie - Plusieurs régions dans le rouge

Les conditions météorologiques sont favorables à des pluies abondantes. Les prévisions sur l'éventuelle formation d'un cyclone vers la fin de la semaine se préciseraient de plus en plus.

La direction générale de la météorologie de Madagascar annonce la couleur. " La persistance du flux de mousson continue à engendrer une dégradation généralisée du temps jusqu'au dimanche 23 janvier 2022 ", note un avis de vigilance forte pluie établi le mercredi 19 janvier à 14h36. La situation météorologique actuelle serait propice à de fortes précipitations, indique aussi la météorologie. " Des cumuls importants supérieurs à 100mm/24 heures seraient attendus pour le Nord-Ouest et le Centre-Est ", peut-on lire dans le document en question. La direction générale de la météorologie lance ainsi un avis d'alerte rouge pour Besalampy, Soalala, Mitsinjo, Marovoay, Mahajanga I et II, Antanambao Manampotsy, Marolambo, Mahanoro, Andramasina, Ambatolampy, Vatomandry, Nosy Varika et Anosibe An'ala. Aussi, une vigilance alerte jaune est décrétée pour Soanierana Ivongo, Vavatenina, brickaville, Fenerive-Est, Mananara Nord, Maroantsetra, Sainte Marie, Toamasina I et II et enfin Moramanga. L'avis d'alerte verte est quant à lui lancé pour Nosy-Be, Ambanja, Ambilobe et Antsiranana I et II.

En cours. Le système qui continue à être observé dans le bassin Sud-Ouest océan Indien pourrait être le premier de la saison cyclonique 2021-2022. Les scénarios avancés par les météorologues donnent Madagascar comme pays d'intérêt du système en question. Le système se rapprocherait, d'ailleurs, de la Grande île actuellement. Et pourrait " atteindre le stade de tempête tropicale vers le week-end prochain ". Un scénario qui resterait encore à vérifier et à valider étant donné que la situation évolue avec le temps. Les prévisions de la direction générale de la météorologie de Madagascar évoquent un risque de formation de cyclone vers la fin de cette semaine. Un risque qui concernerait " les côtes orientales de la Grande île ". Avec de telles prévisions, les inondations sont plus que probables pour les régions et districts concernés. Et la saison qui a tardé à commencer semble vouloir rattraper son retard.