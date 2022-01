Algérie: Voile - Séminaire vendredi et samedi à Alger sur l'utilisation du programme "Sail Wave"

Alger — Un séminaire sur l'utilisation du programme "Sail Wave", dédié à l'élaboration des résultats techniques de compétition de Voile, sera organisé vendredi et samedi à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques à Bordj El-Bahri (Est d'Alger), a appris l'APS, jeudi de la fédération algérienne de voile (FAV).

Organisé par la direction fédérale du développement et de la formation, ce stage verra la participation de 22 stagiaires (12 garçons et 10 filles) représentant sept wilayas du pays, à savoir, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaia, Alger, Oran et Boumerdes, précise la même source.

La direction fédérale du développement et de la formation a expliqué que "ces stagiaires sont d'anciens athlètes qui ont pratiqué la voile et qu'ils souhaitent recevoir une formation pour maîtriser la technologie Sail Wave, afin de pouvoir l'utiliser lors de compétitions nationales et régionales.".

Les stagiaires devront ensuite passer des tests avant l'obtention de diplômes, en présence du président de la FAV, Mohamed Azoug et du directeur technique national (DTN), Amriche Adlane.

La FAV utilise depuis des années le programme "Sail Wave", qui est dédié à la valorisation des résultats techniques de la compétition, "parce qu'il a prouvé son efficacité et fait partie des programmes utilisés dans divers pays dans le monde, ce qui permet de gérer les résultats lors des compétitions.", a-t-on souligné.