Afrique: L'Algérie prend part au Salon international du tourisme "Fitur" en Espagne

Alger — L'Office national du tourisme (ONT) prend part en compagnie d'une délégation des opérateurs économiques dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et des voyages, aux manifestations de la 42ème édition du Salon international du tourisme (Fitur) qui a débuté, mercredi, à Madrid en Espagne.

Pendant sa participation jusqu'au 23 février, l'ONT œuvrera à " renforcer la présence de l'Algérie dans les manifestations touristiques et les fora internationaux, notamment après le retour progressif de l'activité touristique grandement touchée par la crise mondiale due à la COVID-19 ".

Pour assurer une participation " qualitative " à ce salon, l'Office a indiqué avoir réservé un espace de 90 m² pour abriter le pavillon algérien alliant entre modernité et authenticité de l'Algérie en termes des aspects architecturaux et patrimoniaux et sera équipé des matériels et moyens nécessaires à l'exposition et à la vulgarisation, à même de permettre aux opérateurs algériens participants de promouvoir nos produits touristiques et de les commercialiser dans de bonnes conditions ".

Des visites virtuelles par la technique 3D seront également organisées pour appeler les visiteurs à découvrir certains sites touristiques exceptionnels en Algérie.