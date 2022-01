Cote d'Ivoire: Éducation catholique - Les enseignants pourront se soigner à moindre coût

Les évêques ivoiriens ont créé une mutuelle au bénéfice du personnel de l'éducation Catholique de Côte d'Ivoire : la mutuelle Saint-Raphaël.

Le lancement officiel des prestations de santé de cette mutuelle a eu lieu le vendredi 14 janvier 2022 au Centre Jean-Baptiste Mockey de Grand-Bassam.

Cette mutuelle s'appuie, selon les initiateurs, sur un réseau de soins de qualité à moindre coût reparti sur l'ensemble du territoire national ivoirien.

Le taux de couverture est fixé à 80% et à 100% en hospitalisation chirurgicale.

Huit diocèses sur quinze ont déjà rempli les fiches d'adhésion, et les membres pourront avoir accès aux soins.

" C'est un droit fondamental du salarié. Et ce droit à la santé est essentiel pour le développement économique et social de l'Éducation Catholique de Côte d'Ivoire, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ", a tenu à faire savoir le père Augustin Nyaké, premier Vice-président du Conseil d'Administration de ladite mutuelle, à l'entame de la cérémonie.

La création de cette mutuelle a été validée à l'unanimité par les membres statutaires lors de l'Assemblée générale constitutive du 27 septembre 2021.

Le père Emmanuel Wohi nin, Secrétaire général de la Conférence des Évêques Catholiques de Côte d'Ivoire qui a pris la parole au nom de Mgr Gaspard Beby Gneba, évêque de Man et président du Conseil d'administration de la mutuelle Saint-Raphaël a souhaité qu'elle soit " un instrument efficace de développement et de promotion de l'action sociale en faveur de tous les acteurs de notre ordre d'enseignement ; et qu'elle contribue à l'amélioration de l'état de santé du personnels de l'Éducation catholique afin de mettre en valeur le développement humain intégral au moyen de la solidarité et de l'entraide, de promouvoir le développement durable et d'autre part, favoriser l'implication des mutualistes dans la création de richesse humaine, économique et financière. "

Au nom de Mgr Gaspard Beby Gneba, qui est également l'évêque président de la Commission Épiscopale pour l'éducation, le père Wohi Nin a témoigné au comité de pilotage, ainsi qu'à tous les acteurs et aux partenaires sa gratitude pour les efforts consentis pour la création de cette mutuelle, précieux outil de gouvernance sociale . Avant d'exhorter tous les enseignants à adhérer massivement à la mutuelle Saint Raphaël.

Mgr Raymond Ahoua, évêque de Grand-Bassam, et Vice-président de la Commission Épiscopale pour l'Éducation Catholique de Côte d'Ivoire s'est réjoui de cette avancée significative: " Le système éducatif catholique prend soin du personnel. Les enfants sont aux mains des éducateurs, et l'avenir de toute société repose sur l'éducation qu'on donne aux citoyens. Si les éducateurs sont pris en charge, il leur revient de travailler dans de meilleures conditions pour bien prendre soin eux aussi de nos enfants et de leur avenir. Nous attendions depuis longtemps ces conditions de vie et de travail; aujourd'hui, c'est chose faite; on ne peut que rendre grâce à Dieu et encourager tout le monde à y adhérer massivement ", s'est-il exprimé au terme de la cérémonie.

La mutuelle Saint Raphaël concerne en priorité le personnel de l'Éducation Catholique sans exception et leurs familles : le salarié ainsi que les bénéficiaires. Notamment le conjoint ou la conjointe et quatre (4) enfants à charge. L'adhésion est automatique et obligatoire pour tout le personnel. Les prélèvements des primes, payées solidairement par l'employé et l'employeur, sont faits à la source.