Cote d'Ivoire: Justice - Aimée Zébéyou "la médiation judiciaire préserve la paix sociale"

Pour sa flexibilité et pour sa capacité à nouer le dialogue entre des parties en conflit, la médiation judiciaire constitue un outil de paix sociale. Et de ce fait, c'est une alternative à encourager, en lieu et place de longs procès onéreux. Et qui se terminent bien souvent par une profonde division entre les parties en conflit. C'est en substance le message délivré par Aimée Zébéyou, Conseiller spécial auprès du Président de la République chargée des droits de l'homme.

C'était le 19 janvier, à la Chambre de commerce et d'industrie, au Plateau. Où elle a pris part à une formation-recyclage en médiation à l'intention des magistrats et juges consulaires formés à la médiation.

La session a été initiée par le Conseil international de la médiation (Cim), en partenariat avec le groupement ivoirien des magistrats pour la médiation (Gimme).

"A l'issue d'un procès, il y a un gagnant et un perdant. Dès cet instant, les parties sont opposées et leurs relations ne peuvent plus reprendre comme auparavant. Or, l'on tend aujourd'hui à humaniser la justice. Il ne s'agit plus de prononcer des sanctions, mais faire en sorte que les parties puissent elles-mêmes régler leur conflit par l'intermédiaire d'un tiers", a-t-elle expliqué. A l'en croire, la médiation permet aux parties de trouver des accords sur leurs désaccords. Et, cela sans impacter la continuité de leur relation sociale.

Aussi a-t-elle encouragé le recours à cette formule dont les effets ont aussi une force légale et exécutoire. Elle a rappelé que la législation ivoirienne, à travers notamment la loi n° 2014-388 du 20 juin 2014, offre la possibilité de régler les conflits par la voie de la médiation.Et qu'à ce jour, le pays dispose de centaines de magistrats et acteurs de secteurs divers formés à la médiation. Notons que cette session de formation-recyclage a été marquée par une conférence présentée par Béatrice Blohorn-Brenneur, l'une des pionnières de la médiation en France.