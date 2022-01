Cote d'Ivoire/Cameroun: Entraînement des Éléphants, hier - Bailly, Zaha et Badra ont travaillé avec le groupe

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont effectué leur dernière séance d'entraînement, avant le match contre l'Algérie hier, à l'annexe du stade de la Réunification de Douala entre 15h30 et 16h30 Gmt. Comme le précise le règlement de la compétition, les hommes de média n'avaient droit qu'aux 15 premières minutes. Temps suffisant pour constater que tous les joueurs de Beaumelle étaient présents.

Mieux Wilfried Zaha, Eric Bailly et Sangaré Badra qui ont été touchés lors du dernier match étaient tous présents et ont pris part correctement à la séance. Les premières minutes de ce rendez-vous étaient consacrées à des séances d'échauffement et d'exercices physiques. Ensuite, le technicien français a commencé un atelier de travail avec ses joueurs. Une mise en place sur une partie du terrain et les trois joueurs sortis de l'infirmerie étaient concernés par cet atelier. Partant de ce constat, on peut affirmer que les nouvelles sont bonnes : Zaha , Bailly et Badra devraient débuter le match contre les Fennecs.