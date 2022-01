Cote d'Ivoire: Simone Ehivet Gbagbo à propos de la situation sociopolitique - " Le dialogue politique qu'entreprend le gouvernement est salutaire pour tous "

La présidente du Mouvement génération capable (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo, a salué, au cours d'un point de presse, hier, à sa résidence de la Riviera, la reprise du dialogue politique initié par le gouvernement en décembre 2021. En compagnie de plusieurs groupements, partis politiques et Organisations de la société civile, entre autres l'Union des socio-démocrates (Usd), le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire (Pcrci), le Parti ivoirien du peuple (Pip), Alternative citoyenne ivoirienne (Aci), elle clairement exprimé son satisfecit à la presse en ces termes: " Les organisations réunies autour de moi pensent que le dialogue politique qu'entreprend le gouvernement est salutaire pour tous".

Pour l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire, s'il est franc et bien mené, le dialogue politique qui reprend, aujourd'hui, sera " une voie royale à la réconciliation nationale ". À ce niveau, poursuit-elle, la responsabilité de chaque acteur est grande. Il faut espérer, selon elle, que les différents points de discussion soient abordés sans faux-fuyants et sans calculs politiciens. " Dans la transparence, les forces vives de la Nation se doivent de trouver des solutions durables aux problèmes fondamentaux qui engendrent les crises multiples et multiformes que vit la Côte d'Ivoire depuis des décennies ", soutient la présidente du Mgc. Qui souhaite que ce cinquième dialogue politique soit inclusif, c'est-à-dire le plus ouvert possible aux groupements politiques, aux sociétés civile, religieuse et traditionnelle, aux syndicats, aux leaders d'opinion, pour atteindre l'objectif et aboutir à l'unité, la cohésion sociale et à la paix.

Par ailleurs Simone Ehivet Gbagbo, au nom de l'ensemble des organisations dont elle porte la voie, a fait des propositions. Elle a notamment souhaité qu'il soit créé, à l'entame des négociations, un comité d'organisation et une commission " suivi-évaluation " consensuels. Pour faire la synthèse des thèmes de référence (Tdr) proposés par chaque participant en vue d'adopter des Tdr consensuels. Elle a proposé de faire, dès l'ouverture des assises, le bilan des dialogues précédents en vue de consolider les acquis. Simone Gbagbo a recommandé d'éviter d'organiser des rencontres séparées des divers groupes intervenant dans le débat afin que tous les participants discutent ensemble car les sujets abordés concernent tout le monde.